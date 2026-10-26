한화금융 유튜브 '라이프플러스 TV', 구독자 100만명 돌파 기념 팝업스토어 오픈

◇한화금융 유튜브 '라이프플러스TV가 구독자 100만명을 돌파했다. 사진제공=한화생명

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한화생명·한화손보·한화투자증권·한화생명금융서비스·한화자산운용 등 한화금융 계열사 공동 브랜드 PLUS의 유튜브 채널 '라이프플러스 TV'가 구독자 100만 명을 돌파했다.

라이프플러스 TV는 금융 상품 홍보를 최소화하고 전문가의 콘텐츠 큐레이션에 집중했으며, 채널 누적 조회수는 2억3000만 회에 달한다.

대표 프로그램 '라플위클리'는 2024년 7월 론칭 이후 누적 조회수 4800만 회, 총 시청시간 1042만 시간을 기록하며 채널 성장을 이끌었다.'라플위클리'는 영화·책·과학 등 다양한 분야의 전문가들이 작품을 선별하고 해설과 토론을 통해 다각적인 관점을 제공하는 콘텐츠다.

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한화금융은 구독자 100만 명 달성을 기념해 11월 1일까지 서울 연남동 드림플러스에서 영화 '스크림' 속 비디오 가게를 모티브로 한 팝업스토어 'So Many Movies 비디오샵'을 운영한다.

행사장에는 골드버튼 실물과 진행자 소장품, 추천 작품을 구현한 VHS 테이프 등이 전시되며, '라플위클리'에서 다룬 866편 중 100편을 선정해 제작한 아카이브북 패키지 등 경품 이벤트도 진행한다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com