피엘라벤, '피엘라벤 클래식 코리아 2026' 대회 성료

피엘라벤 클래식 코리아 2026 대회 참가자들이 피니쉬라인에서 완주를 기념하고 있다.(사진 제공: 피엘라벤)

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피엘라벤은 지난 20일부터 23일까지 제주에서 '피엘라벤 클래식 코리아 2026' 대회를 성황리에 개최했으며, 비가 오는 열악한 환경에서도 트래킹 행사를 안정적으로 마무리했다고 밝혔다.

올해 6회째인 이번 대회에는 전 세계 25개국 450여명의 참가자들과 50여명의 자원봉사자들이 함께 참여했다.

피엘라벤 클래식은 지난 2005년 왕의 길이라 불리는 스웨덴 북부의 쿵스레덴(Kungsleden, 세계 10대 트레일 중 하나로 총 440km에 이름)에서 152명의 참가자들로 시작됐으며, 스웨덴을 넘어 이제는 글로벌 총 7개국에서 매년 진행되고 있다.

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7월에 덴마크의 파보르그 해안길과 미국의 로키 마운틴을 시작으로 8월에는 스웨덴의 아비스코 국립공원, 9월에는 독일 알고우 알프스와 영국의 레이크 디스트릭트 국립공원, 10월에는 한국 제주 한라산 국립공원, 마지막으로 12월에는 칠레의 파타고니아 국립공원까지 각 나라를 대표하는 최고의 자연과 트레킹 코스들로 이뤄져 있으며, 한국은 2019년에 합류해 매년 10월 제주도 한라산과 올레길로 이어지는 아름다운 60km의 코스를 2박3일 동안 전 세계 15개국 약 500여명이 걷는다

피엘라벤 관계자는 "한라산 윗세오름부터 둘레길, 해안길로 이어져 제주의 산, 숲, 바다를 모두 만끽할 수 있는 2박3일간의 58km의 코스는 아름다운 제주의 자연을 전 세계인들에게 소개하는 좋은 기회가 됐다"고 말했다.

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피엘라벤 클래식은 더 많은 사람들이 자연을 경험할 수 있도록 돕는 피엘라벤의 브랜드 사명을 실천하고, 어렵게 느껴지는 장거리 트레킹을 누구나 안전하게 즐길 수 있도록 하기 위해 시작되었다.

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참가자들은 직접 꾸린 배낭을 메고 텐트를 치고 야영하며 음식을 만들어 먹으면서 각국의 아름다운 자연과 트레킹 코스를 걷는다. 또한 길 위에서 만나는 트레커들과 서로를 격려하며 친구가 되기도 하고, 대회 이후에도 지속적인 커뮤니티를 만들어 나간다.

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피엘라벤 클래식에 대한 더 자세한 정보는 피엘라벤 코리아 홈페이지 및 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.