"여성 알몸 보고 싶었다"…여장하고 여탕 들어간 회사원 체포

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 온천시설 여성 목욕탕에 여장을 한 채 들어간 30대 남성이 경찰에 체포됐다. 남성은 경찰 조사에서 여성의 알몸을 보고 싶어 침입했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

TBS 뉴스 등 일본 매체들에 따르면, 에히메현 마쓰야마시의 한 온천시설에서 건조물침입 혐의로 36세 남성이 현행범으로 체포됐다.

경찰에 따르면 회사원인 남성은 지난 17일 밤 11시쯤 여성 옷차림을 한 채 온천시설의 여성 목욕탕에 들어간 혐의를 받고 있다.

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사건은 현장에 있던 여성 손님이 남성을 수상하게 여기면서 드러났다. 여성 손님은 온천시설 직원에게 상황을 알렸고, 직원이 말을 거는 과정에서 남성이라는 사실이 확인된 것으로 전해졌다.

이후 직원은 경찰에 "남성이 여탕에 들어와 있어 붙잡고 있다"고 신고했다.

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남성은 경찰 조사 과정에서 "여성의 알몸을 보고 싶어서 들어갔다"며 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

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경찰은 남성이 여성 목욕탕에 들어간 구체적인 경위와 당시 상황을 조사하는 한편, 다른 범행이 있었는지도 확인하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com