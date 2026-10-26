1만5000명 찾은 프랜차이즈 박람회…창업시장, 운영 경쟁력에 주목

2026 하반기 제61회 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회가 성료했다. IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회는 올해 서울에서 마지막으로 열린 행사로, 업종전환을 준비하고 있는 이들부터 초보 창업자 등 1만5000명 이상의 관람객이 방문했다.

한국프랜차이즈산업협회에 따르면 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회는 지난 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 진행됐으며, 200여개 기업의 530개 부스로 운영됐다. 창업 브랜드뿐 아니라 매장 운영에 필요한 설비와 서비스 등이 소개됐다. 키오스크와 결제 시스템, 주방 기기, 물류 발주 솔루션을 비롯해 최소 인력으로 운영할 수 있는 브랜드를 모은 '1인 창업 특별관' 등 고물가와 인건비 부담 속에서 인력과 운영 비용을 줄이려는 자영업자 니즈를 반영한 프로그램 등도 전시됐다.

일단 참가 브랜드들은 가맹점 운영 지원과 차별화된 메뉴를 경쟁력으로 내세우며 관람객을 맞았다. 담가화로구이는 가맹점 수 확대보다 기존 점포의 운영 수준을 높이고 있는 점을 강조했다. 원팩 시스템과 물류 체계를 통해 조리 부담을 줄이고, 점포 개발과 마케팅을 지원하는 것 등이 대표적이다. 세스코와 연계한 QSC(Quality·Service·Cleanliness) 운영 등 가맹점주의 부담을 덜어줄 수 있는 프로그램 등도 소개했다.

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전문점 죽이야기는 식재료 관리와 메뉴 다변화를 강조했다. 죽이야기는 자체 생산공장에서 쌀을 세척하고 불리는 등 원재료 관리 과정을 강화했고

기존 죽 중심 메뉴에서 솥죽과 솥밥, 덮밥, 비빔밥 등으로 구성을 넓히며 중대형 매장 형태로 변화에 나선 바 있다.

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구시아푸드마켓은 예비 운영자가 외식 매장을 경험할 수 있는 '운영파트너' 프로그램을 소개했다. 구시아푸드마켓은 덮밥과 분식, 중식, 쌀국수, 돈카츠 등 다양한 메뉴를 한 공간에서 제공하는 학식 브랜드다. 장인수 구시아푸드마켓 대표는 "특수 상권에서 미식 경험을 제공할 열정적이고 전문적인 파트너를 찾고 있다"고 말했다.

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한편 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회를 찾은 관람객들은 고물가와 인건비 부담이 이어지는 가운데 예비 창업자와 업종 전환 희망자들이 창업 아이템뿐 아니라 매장 운영 효율과 본사의 지원 체계 등에 관심을 보였다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com