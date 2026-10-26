홍라희 리음미술관 명예관좡, 동백상 받아…사회공헌 활동 공로 인정

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홍라희 리움미술관 명예관장이 국민훈장 동백장을 받았다. 국민훈장 동백장은 국민 복지 향상과 국가 발전에 기여한 공로를 인정해 수여하는 훈장이다. 5개 등급 가운데 3등급에 해당한다.

26일 삼성문화재단에 따르면 홍 명예관장은 이날 대한적십자사 창립 121주년 기념식에서 국민훈장 동백장을 받았다. 한센인 후원부터 아동·청소년 지원 등 40년 넘게 이어온 사회공헌 활도 공로를 인정받았다. 홍 명예관장은 1980년 경기 의왕시 성라자로마을과 인연을 맺은 뒤 이듬해부터 한센인에게 식료품과 의약품, 생필품 등을 지원하는 등 소외계층을 도왔다. 대한적십자사를 통한 기부 활동도 지속해왔다. 2016년 누적 기부액 1억원 이상인 '레드크로스 아너스클럽' 창립회원으로 가입했고, 2025년에는 누적 기부액 10억원 이상 회원이 참여하는 '레드크로스 아너스 10억 클럽'에 헌액됐다.

문화유산 기증을 통한 사회환원활동에도 적극 나섰다.

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홍 명예관장은 이밖에도 아동?청소년과 지역사회 취약계층을 위한 기부, 원불교와 가톨릭교 등 종교계의 문화유산 보존 및 취약계층 지원 프로그램에 대한 기부에 나서도 있다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com