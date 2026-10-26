웨이브, MMA2026 티켓 120장 이벤트 진행…생중계 시청자 공략도 시동

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웨이브가 K팝 시상식 티켓을 내걸고 이용자 참여 확대에 나선다. 시상식 독점 생중계에 현장 관람 기회를 더해 콘텐츠 시청을 플랫폼 이용으로 연결하기 위한 복안에서다.

26일 웨이브에 따르면 11월 4일까지 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 티켓 응모 이벤트를 진행한다. 응모는 이벤트 페이지 공유, 관람을 원하는 아티스트 선택, 생중계 시청 예약과 알림 설정 등의 미션을 수행하는 방식이다. 유료 이용이나 신규 가입에도 조건에 따라 응모권이 지급된다. 이용자가 응모권을 모아 원하는 날짜에 응모할 수 있도록 했다. 웨이브는 응모를 바탕으로 추첨을 통해 11월 14~15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 시상식 티켓 120장을 증정한다. 날짜별로 60장씩이며, 당첨자 한 명에게 한 장이 제공된다.

웨이브는 MMA2026 레드카펫부터 본식까지 독점 생중계하고, 시상식 종료 후 다시보기 서비스도 제공할 예정이다. 웨이브는 'MMA2023', 'MMA2025' 등 매년 K-팝 음악 시상식을 독점 중계했고 지난해 'MMA2025' 생중계에서는 라이브 채널 시청 1위, 신규 유료가입 견인 1위를 기록한 바 있다.

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웨이브 관계자는 "생중계로 안방에서 즐기는 것을 넘어, 팬들이 현장에서 직접 아티스트를 만날 수 있는 기회까지 마련했다"며 "다양한 참여를 통해 응모권을 모으고 MMA2026의 특별한 순간을 함께하길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com