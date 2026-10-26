조니워커, 글로벌 캠페인 파트너로 로제 선정

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조니워커가 글로벌 브랜드 캠페인을 전개한다. 음악과 디자인, 바 문화를 접목해 젊은 소비자와의 접점을 넓힌다는 전략이다.

26일 조니워커에 따르면 K-아티스트 로제를 글로벌 협업 파트너로 선정했다. 글로벌 브랜드 캠페인은 한국을 비롯해 영국, 인도네시아, 중국 등에서 캠페인을 진행할 예정이다.

협업은 서울 송파구 시그니엘 서울의 바(Bar) 81에서 열리는 브랜드 행사부터 시작됐다. 로제는 조니워커 블랙을 활용해 개발한 시그니처 칵테일 '트위스트 오브 섬싱 하이볼(Twist of Something Highball)'을 선보였다. 칵테일은 바 81을 시작으로 힐즈앤유로파, 바 라이언, 콤팩트 레코드 바, 232바 등 서울 주요 바에서 순차적으로 판매될 예정이다. '아시아 50 베스트 바' 선정 매장과 '월드클래스 코리아' 챔피언 매장에서도 만나볼 수 있다. 조니워커는 협업을 통해 로제의 개성과 창의성을 활용한 다양한 브랜드 경험을 선보일 계획이다.

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닐 샤 조니워커 글로벌 브랜드 디렉터는 "로제의 진취성과 자기표현은 조니워커가 지향하는 '킵 워킹(Keep Walking)'의 가치와 맞닿아 있다"며 "로제와 함께 칵테일과 다양한 브랜드 경험을 선보일 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com