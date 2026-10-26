한국관광공사, 6개 공공기관과 헤외 조직 청령섬 강화 업무협약 체결

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한국관광공사 해외조직망을 운영하는 6개 공공기관과 함께 해외지에서 발생할 수 있는 윤리 문제에 공동 대응한다. 기관별 윤리경영 경험을 공유하고 공통 실천 기준을 마련해 해외 조직의 청렴성을 높이기 위한 힘을 모으기 위한 일환이다.

26일 한국관광공사에 따르면 지난 23일 해외조직망 운영 공공기관 청렴윤리경영 협약을 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국국제협력단(KOICA), 한국농수산식품유통공사(aT), 한국무역보험공사(K-SURE), 한국콘텐츠진흥원(KOCCA) 등과 체결했다. 업무 협약 체결이 끝난 뒤 한국관광공사의 서울센터에서 첫 실무협의회도 열었다.

해외조직망은 본사와 떨어진 곳에서 현지 업무를 수행하는 만큼 이해충돌이나 인권침해 등 윤리 위험을 관리하는 게 쉽지 않다. 6개 기관은 이번 협약을 계기로 각 기관의 전문성과 운영 경험을 공유하고 해외 현장에서 발생할 수 있는 윤리 위험에 공동 대응한 다는 방침이다.

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실무협의회에서는 기관별 윤리경영 활동과 우수 사례를 공유하고 관련 제도와 운영 방식을 벤치마킹하는 방안이 논의됐다. 해외조직망에서 활용할 윤리경영 공동선언문과 실천 체크리스트를 마련하고, 지역별 여건을 고려한 이해충돌 방지 캠페인도 추진하는 방안을 검토 등에 초점을 맞췄다.

박성혁 한국관광공사 사장은 "한국관광공사 해외지사는 세계인이 한국 여행을 꿈꾸며 가장 먼저 만나는 대한민국의 얼굴"이라며 "6개 기관의 경험과 노하우를 모아 세계인이 믿고 찾는 대한민국을 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com