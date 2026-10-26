'신의 물방울을 찾아서' 코레일관광네트웍스, 대전 국제와인엑스포 특별열차 운행

◇2026 대전국제와인EXPO 포스터.

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신의 물방울로 불리는 와인의 모든 것과 마주할 수 있는 관광열차가 운영된다. 미식과 지역관광 콘텐츠를 기차와 접목한 테마형 관광 상품으로, 단 하루 운영되며 특별함을 더한다.

26일 코레일관광네트웍스(가칭)에 따르면 대전관광공사와 협력해 11월 6일 '2026 대전국제와인EXPO' 연계 특별 기차여행 상품을 선보인다. 대전국제와인 엑스포 특별열차는 서울역에서 출발하는 '팔도장터관광열차'를 이용해 영등포·수원·평택·천안역을 거쳐 대전역에 도착하는 일정이다. 기차를 이용해 대전에 도착하면 오전 관광명소를 둘러보고 오후에는 와인 축제를 관람하는 프로그램으로 구성?記만? 취향에 따라 세 가지 테마 코스 중 한 곳을 이용하면 된다.

◇2025대전국제와인EXPO 현장모습.

코스는 '계족산 웰니스 어싱 & 와인 엑스포', '대전 골목길 빵마실 유잼이야기 & 와이 엑스포', '알면 더 맛있어지는 와인! 와인 전문가와 함께하는 와인 엑스포' 등이다. 모든 코스 참가자에게는 '2026 대전국제와인EXPO' 입장권과 온누리상품권이 제공된다. 입장권은 2만3000원 상당이며, 온누리상품권은 1만원권이다. 상품권은 대전 원도심에서 사용할 수 있다. 기차 이동 중 경품 이벤트와 레크리에이션 프로그램도 진행된다.

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'2026 대전국제와인EXPO'는 11월 6일부터 8일까지 대전컨벤션센터(DCC) 일원에서 진행될 예정이다.

송광석 코레일관광네트웍스 대표는 "철도 통합의 시너지를 바탕으로, 지역과 연계한 특색있는 철도관광 상품을 선보이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com