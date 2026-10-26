[SC 헬스칼럼] 녹내장과 백내장, 치료·관리는 이렇게 달라진다

백내장과 녹내장은 치료 목표가 다르다. 백내장은 수정체 혼탁이 일상생활에 불편을 줄 정도가 되었을 때 수술을 고려한다. 혼탁을 없애거나 되돌린다고 입증된 약물은 아직 없으며, 근본적인 치료는 혼탁한 수정체를 제거하고 인공수정체를 넣는 수술이다. 시기는 시력 수치만으로 정하지 않고, 눈부심과 운전, 독서 같은 생활 속 불편을 함께 따져 결정한다.

녹내장 치료의 핵심은 안압을 충분히 낮춰 시신경 손상의 진행을 늦추거나 멈추는 것이다.

안압하강제와 레이저 치료, 여러 녹내장 수술이 쓰인다. 현재 안압만으로 치료 강도를 정하지 않고, 시신경 손상 정도와 시야 진행 속도를 고려해 환자마다 목표 안압을 세운다. 녹내장은 오랜 추적 관찰이 필요한 만성질환이다. 안압이 잘 조절되어도 OCT 촬영과 시야검사를 정기적으로 시행해 진행 여부를 확인해야 한다.

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녹내장 환자에게 백내장이 함께 발견되는 경우도 흔하다. 걱정이 앞서기 쉽지만 대부분 백내장 수술은 가능하다. 다만 안압이 안정적으로 조절되는지, 시신경과 시야 손상이 얼마나 진행되었는지, 어떤 유형의 녹내장인지를 먼저 평가해야 한다. 진행된 녹내장에서는 백내장 수술로 시력 저하를 개선할 수 있지만, 이미 손상된 시야까지 회복되는 것은 아니다. 수술로 기대할 수 있는 개선의 범위를 환자와 가족이 충분히 공유해야 한다.

녹내장 유형에 따라 수술의 의미도 달라진다. 폐쇄각질환에서는 두꺼운 수정체를 빼내고 훨씬 얇은 인공수정체를 넣기 때문에, 전방이 깊어지고 전방각이 넓어져 안압 조절에 도움이 된다. 급성 폐쇄각발작의 위험을 줄이는 효과도 기대할 수 있다. 개방각녹내장은 백내장 수술 후 안압이 다소 낮아지지만 정도는 환자마다 다르다. 진행된 경우에는 백내장 수술만으로 목표 안압에 닿기 어려워, 미세침습녹내장수술(MIGS)이나 섬유주절제술 등을 병합 또는 단계적으로 시행하기도 한다. 이미 여과수술을 받은 눈이라면 백내장 수술이 여과포 기능에 영향을 줄 수 있으므로, 수술 시기와 염증 조절을 한층 신중하게 계획해야 한다.

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두 질환 모두 노화와 관련이 있어 완전한 예방법은 없다. 특히 녹내장은 생활습관만으로 발병을 막는다고 단정하기 어렵다. 그래서 위험군을 일찍 찾아내고, 이미 녹내장이 있다면 안압을 조절해 진행을 억제하는 데 무게를 두어야 한다. 가족력이 있거나 안압이 높은 사람, 고도근시가 있는 사람, 안구 외상이나 장기간 스테로이드 사용 경험이 있는 사람은 정기 검진이 권장된다. 40세 이후에는 증상이 없어도 기본 안과 검진을 받아보는 것이 좋다. 백내장은 자외선 노출을 줄이고 금연하며 당뇨병 같은 전신질환을 잘 관리하면 도움이 될 수 있다.

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결국 백내장은 적절한 시기에 수술하면 시기능 개선을 기대할 수 있고, 녹내장은 손상된 시신경을 되돌리기 어려우므로 증상이 생기기 전에 발견해 진행을 막는 것이 중요하다. 눈이 침침하다고 나이 탓으로만 돌리지 말고, 수정체와 시신경의 상태를 정확히 확인해야 한다.

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도움말=전주 온누리안과병원 김성현 원장