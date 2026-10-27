블랙야크, 일본서 기술력 바탕 브랜드 확장…글로벌 아웃도어 시장 공력 본격화

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블랙야크가 일본 아웃도어 시장에서 기술력을 앞세운 브랜드 확장에 나선다. 현지 유통기업과 5년 독점 계약을 맺고 고기능성 제품 판매와 현지 맞춤형 라이선스 사업을 병행한다. 제품 수출을 넘어 현지 유통망과 상품 기획을 결합해 글로벌 프리미엄 아웃도어 브랜드로 입지를 구축하기 위한 전략이다.

26일 블랙야크에 따르면 최근 일본 패션·라이프스타일 기업 쉬폰(SHIFFON)과 일본 시장 독점 유통 및 라이선스 계약을 체결했다. 블랙야크는 계약을 바탕으로 내년 2월 고기능성 'DNS 컬렉션'을 출시해 트레킹과 트레일 러닝 제품군으로 영역을 확대한다. 2027년 가을·겨울 시즌부터는 아웃도어·스포츠 전문점으로 판매처도 넓힌다.

블랙야크는 일본 시장 공략을 위해 유통과 라이선스 계약을 동시에 추진했다. 초기에는 전문 산악 활동을 즐기는 소비자를 겨냥해 고기능성 제품의 경쟁력을 알리고, 이후 일본 소비자 취향을 반영한 라이선스 제품으로 수요층을 넓히기 위한 복안이다. 라이선스 제품은 양사가 공동 기획·개발해 2027년 중 패션·라이프스타일 채널에서 선보일 예정이다. 일본은 산악 연계 트레일 관련 스포츠용품 산업이 발달해 시장 규모가 큰 것으로 알려졌다.

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블랙야크는 유통과 라이선스 계약 추진 등을 통해 아웃도어 브랜드 이미지를 유지하면서 일상복 시장까지 소비자 경험을 확대해 나간다는 방침이다. 산악 활동에서 요구되는 기능성을 브랜드 차별화 요소로 삼고, 현지화한 제품과 다양한 판매 채널을 통해 소비자 접근성을 높이는 식이다. 블랙야크는 계약을 5년간 이어지는 중장기 파트너십으로 설정했다. 단기적인 제품 판매를 넘어 중장기적 관점에서 지속가능성 측면까지 고려해 시장 공략에 나선 것으로 보인다.

블랙야크가 일본 아웃도어 시장 공략에 자신감을 내비치는 배경으로는 기술력이 꼽힌다. 블랙야크는 히말라야 필드테스트 등을 통해 산악 관련 의류 기술을 축적하고 있다. 일본 파트너인 쉬폰은 리테일과 소비자 직접 판매(D2C) 채널, 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 역량도 갖추고 있다. 단기적인 판매처 확보보다 현지 시장에서 브랜드를 육성하는 데 무게를 둔 셈이다.

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강준석 블랙야크 경영전략본부장은 "히말라야 필드테스트 등을 통해 축적해 온 기술력과 고기능성 브랜드로서의 경쟁력을 일본 시장에서도 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "쉬폰과의 협업을 통해 일본 소비자들에게 블랙야크만의 제품과 브랜드 가치를 효과적으로 전달하고 글로벌 프리미엄 아웃도어 브랜드로서 입지를 공고히 하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com