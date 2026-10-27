"정자 제공하면 8천만원 드릴게요"…70대 남성 3억원 뜯겼다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 정자를 제공하면 거액을 주겠다는 온라인 여성의 제안에 속은 70대 남성이 3억원이 넘는 돈을 사기당했다. 사기범들은 변호사까지 사칭하며 비밀 유지비와 계좌 동결 해제 비용 등을 요구한 것으로 드러났다.

일본 매체 미에TV 방송에 따르면 미에현 스즈카시에 사는 70대 노인 A는 SNS에서 알게 된 여성과 대화하던 중 정자 제공을 대가로 900만엔(약 7600만원)을 주겠다는 제안을 받았다.

이후 여성이 선임한 변호사라고 주장하는 인물이 메신저 라인(LINE)을 통해 노인에게 접근했다.

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그는 비밀 유지에 필요한 비용을 내야 한다거나 돈을 받을 계좌가 동결됐으니 이를 해제해야 한다는 등의 이유를 들며 금전을 요구했다.

이후에도 각종 절차에 수수료가 필요하다며 추가 송금을 유도한 것으로 조사됐다.

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노인은 상대방의 말을 믿고 여러 편의점을 찾아다니며 전자상품권을 구매했다. 지난 4월 9일부터 7월 18일까지 구매한 상품권은 모두 571장에 달했다. 노인은 상품권 번호를 상대방에게 전달했으며, 현금도 별도로 송금했다.

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하지만 노인은 약속받은 900만엔을 끝내 받지 못했다. 뒤늦게 수상함을 느낀 그는 실제로 활동하는 변호사에게 상담했고, 사기라는 사실을 알게 된 뒤 경찰에 신고했다.

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미에현 경찰의 발표에 따르면 피해액은 총 3800만엔(약 3억 2000만원)이다.

경찰은 이번 사건을 특수사기 사건으로 보고 수사하고 있다. 현지 보도는 온라인에서 친분을 쌓은 뒤 금전을 요구하는 전형적인 로맨스 스캠 수법과 유사하다고 전했다.

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로맨스 스캠은 SNS나 온라인 메신저를 통해 상대방의 신뢰를 얻은 뒤 연애 감정이나 친밀감을 이용해 돈을 뜯어내는 사기 수법이다. 이번 사건처럼 거액의 보상금을 약속한 뒤 세금이나 수수료, 계좌 문제 등을 이유로 선입금을 요구하는 방식도 사용된다.

전문가들은 온라인에서 알게 된 사람이 큰 보상을 약속하면서 각종 명목의 비용을 먼저 요구한다면 사기를 의심해야 한다고 조언한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com