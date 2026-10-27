"증상 나타나면 늦는다" 뇌졸중 환자 65만 돌파…10명 중 1명 가족력 등 '위험군'

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[스포츠조선 장종호 기자] 국내 뇌졸중 환자가 65만 명을 돌파하며 가파른 증가세를 보이는 가운데, 10명 중 1명에 달하는 가족력 보유자 등 잠재적 위험군의 선제적 건강 관리가 시급하다는 지적이 나온다.

건강보험심사평가원 자료에 따르면 국내 뇌졸중(뇌출혈·뇌경색) 환자는 2021년 62만 342명에서 2025년에는 65만 8660명으로 약 6.2% 증가했다. 성별로는 남성이 9.6%, 여성이 1.9% 증가했고, 연령대별로는 남녀 모두 80세 이상 환자가 가장 많았다. 80세 이상 남성 환자는 6만 1881명에서 7만 6908명으로 24.3% 증가했고, 여성 환자 역시 9만 2266명에서 10만 4097명으로 12.8% 늘었다.

뇌졸중으로 인한 사망 위험도 높다. 2025년 사망원인 통계에서 뇌혈관질환은 인구 10만 명당 48.7명으로 암, 심장질환, 폐렴에 이어 사망원인 4위를 차지했다.

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이런 가운데 잠재적 위험군의 규모도 상당하다. 2024년 건강검진 통계에 따르면 문진 대상자 1214만 2338명 중 117만 5514명(약 9.7%)이 부모·형제·자매 등 뇌졸중 가족력이 있다고 응답했다. 가족력이 있는 경우 그렇지 않은 사람보다 뇌졸중 발생 위험이 더 높은 것으로 알려져 있다.

한국건강관리협회 건강검진센터(부산동래) 김경민 원장은 "가족력이 있어도 당장 별다른 증상이 없다고 추가 검사를 미루는 경우가 적지 않다"라며 "뇌졸중은 증상이 나타난 후에는 이미 손상이 진행되어 늦은 경우가 많으므로, 위험군에 속한다면 무증상 상태일 때 미리 혈관 건강을 확인하는 것이 가장 확실한 예방법"이라고 설명했다.

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◇발병 후엔 후유장애·사망 위험 커…전조증상 없어 더 위험

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뇌졸중의 주요 원인으로는 고령, 고혈압, 당뇨병, 심장질환, 흡연, 과음 등이 꼽히며, 고지혈증, 비만, 운동 부족 등도 주요 위험요인으로 작용한다.

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뇌졸중은 한 번 발생하면 심각한 결과를 초래한다. 질병관리청의 2023 심뇌혈관질환 발생통계에 따르면 뇌졸중 환자의 30일 치명률은 7.5%, 1년 치명률은 19.6%에 달했다. 목숨을 건지더라도 마비, 언어장애, 인지 저하 등 심각한 후유장애가 남는 경우가 많다.

문제는 대부분의 뇌졸중이 뚜렷한 전조증상 없이 조용히 진행된다는 점이다. 증상이 나타났을 때는 이미 뇌 손상이 시작된 이후일 가능성이 높다. 따라서 발병 전에 위험인자를 미리 찾아내 관리하는 것이 가장 효과적인 예방책이며, 정기적인 건강검진을 통한 조기 발견이 무엇보다 중요하다.

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◇뇌로 가는 핵심 혈관 '경동맥', 좁아져도 대부분 무증상

뇌졸중의 대표적인 무증상 위험인자로는 경동맥 질환을 들 수 있다. 목 양쪽을 지나는 경동맥은 심장에서 나온 혈액을 뇌로 공급하는 핵심 혈관으로, 뇌로 향하는 혈액의 약 80%가 이곳을 통과한다. 노화나 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연 등의 위험인자가 지속되면 혈관 내벽에 콜레스테롤 등이 쌓여 죽상경화반(플라크)이 생긴다.

이로 인해 혈관이 좁아진 상태를 경동맥협착이라고 하며, 혈관이 좁아지면 뇌로 가는 혈류량이 줄어든다. 죽상경화반 조각이나 그 위에 생긴 혈전이 떨어져 나가 뇌혈관을 막으면 뇌경색으로 이어진다.

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경동맥 질환은 특별한 자각 증상 없이 진행되는 것이 특징이다. 혈관이 절반 이상 좁아져도 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많아, 상당수는 검사를 통해 발견된다. 대한뇌졸중학회에 따르면 무증상 경동맥협착 환자에게서도 매년 1~3.4%가량 뇌졸중이 발생하는 것으로 알려져 있다. 실제 진료 환자 수도 증가하는 추세다. 건강보험심사평가원에 따르면 경동맥 폐쇄 및 협착 환자는 2021년 11만 3794명에서 2025년 15만 9163명으로 39.9% 늘어났다.

◇경동맥 초음파·뇌 MRI로 '무증상 위험인자' 조기 진단

이처럼 증상이 없는 위험인자를 파악하기 위해서는 정기적인 검사가 필수적이다. 대표적인 검사가 경동맥 초음파다. 목 부위에 초음파 기기를 대고 혈관 벽의 두께, 죽상경화반의 유무와 상태, 혈관이 좁아진 정도를 확인한다.

협착 정도에 따라 치료와 관리 방법이 달라진다. 협착이 심하지 않다면 주로 약물치료를 하면서 경과를 관찰한다. 다만 협착률이 50% 이상이면서 최근 6개월 이내에 일과성 허혈 발작이나 뇌경색 등의 증상이 있었다면 수술이나 시술을 고려해야 한다.

경동맥 초음파로 혈관의 구조적 상태를 확인하고, 뇌 MRI를 통해 뇌의 변화를 병행해 점검하면 뇌졸중 위험도를 더욱 정확하게 평가할 수 있다. 과거 자신도 모르게 지나간 미세 뇌경색 흔적이나 뇌혈관 이상을 확인하는 데 큰 도움이 된다.

◇생활습관 개선과 정기 검사 병행해야

고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연 등은 혈관 건강을 위협하는 주요 요인이므로 평소 철저한 관리가 요구된다. 불포화지방산이 풍부한 음식을 섭취해 혈액 순환을 방해하는 LDL(저밀도) 콜레스테롤 수치를 낮추는 것이 좋다. 저지방·저염식 식단을 유지하고 하루 30분 이상 유산소 운동을 하는 것도 도움이 된다. 비만이라면 체중을 줄이고, 흡연자는 반드시 금연해야 한다.

김경민 원장은 "경동맥협착은 병이 상당 수준 진행될 때까지 아무런 증상이 없는 경우가 대부분이므로, 뇌졸중 가족력이 있거나 고혈압·당뇨·고지혈증 등 위험요인이 있다면 증상이 없더라도 경동맥 초음파 등을 통해 혈관 상태를 점검하는 것이 바람직하다"며 "검사에서 협착이나 죽상경화반이 발견되더라도 조기에 약물치료와 생활습관 개선을 시작하면 뇌졸중으로 진행되는 것을 막는 데 도움이 되는 만큼, 정기적인 추적 관찰과 지속적인 관리가 매우 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com