배 아파 병원 간 10세 소녀, 임신 6개월…33세 계부 체포

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아르헨티나에서 복통을 호소해 병원을 찾은 10세 여아가 임신 6개월인 것으로 확인돼 충격을 주고 있다.

인포바에 등 현지 매체들에 따르면 아르헨티나 산티아고델에스테로주 콜로니아도라에 사는 10세 여아 A는 최근 복통이 심해져 어머니와 함께 지역 병원을 찾았다. 단순 복통인 줄 알았지만 진료 과정에서 임신 약 6개월인 것으로 확인됐다.

의료진은 사안의 심각성을 고려해 당국에 신고했다. 이후 아이는 조사 과정에서 어머니의 동거인이자 계부인 33세 남성 B에게 성폭행을 당했다고 진술한 것으로 전해졌다.

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수사 당국은 곧바로 B를 체포했다. 증거 확보를 위해 그의 휴대전화도 압수했다.

피해 아동의 할머니는 현지 방송과의 인터뷰에서 딸에게 계부와 아이를 단둘이 두지 말라고 경고한 적이 있다고 밝혔다. 딸이 온라인을 통해 남성을 알게 된 뒤 교제를 시작했다는 설명도 덧붙였다.

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또한 피해 아동의 교사는 아이가 평소 조용하고 학교생활을 해 왔다며, 이전까지 특별한 이상 징후를 알아차리지 못했다고 현지 언론에 전했다. 당국은 관련 진술과 증거를 토대로 사건의 구체적인 경위를 파악하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com