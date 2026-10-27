폭스바겐 골프 GTI, 출시 50주년 맞아 100대 한정판 선보여

폭스바겐코리아 국내 100대 한정 '골프 GTI 다크 모스 리미티드 에디션. 사진제공=폭스바겐코리아

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폭스바겐 골프 GTI가 올해 글로벌 출시 50주년과 국내 출시 20주년을 맞았다. 1976년 해치백의 실용성에 역동적인 주행 성능을 결합해 등장한 골프 GTI는 세계 시장에서 누적 230만대 이상 판매됐다. 폭스바겐코리아는 국내 100대 한정 '다크 모스 리미티드 에디션'을 선보인다.

골프 GTI는 2.0 TSI 가솔린 터보 엔진과 7단 DSG 변속기를 탑재해 최고출력 245마력, 최대토크 37.7㎏·m를 발휘한다. 1750~4300rpm에서 최대토크를 내며, 공인 복합연비는 ℓ당 10.8㎞다. 섀시·구동 통합 제어 시스템 'VDM'은 주행 안정화 장치와 디퍼렌셜 락 등을 연계해 코너링 안정성과 민첩성을 높인다. 인디비주얼 모드에서는 댐퍼 감쇠력을 최대 15단계로 조절할 수 있다.

외관은 GTI 특유의 레드 스트립과 허니컴 패턴 그릴에 IQ.라이트 LED 매트릭스 헤드램프를 조합했다. 골프 GTI 최초로 전면 엠블럼에 조명이 들어오는 로고를 적용했으며, 19인치 퀸즈타운 알로이 휠과 블랙 루프도 갖췄다.

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폭스바겐 고성능 해치백 골프 GTI. 사진제공=폭스바겐코리아

폭스바겐 고성능 해치백 골프 GTI. 사진제공=폭스바겐코리아

실내에는 비엔나 가죽 스포츠 시트와 앞좌석 열선·통풍, 뒷좌석 열선을 기본 적용했다. 10.25인치 디지털 콕핏 프로와 헤드업 디스플레이, 12.9인치 MIB4 인포테인먼트 시스템을 탑재했다. 파노라믹 선루프와 하만카돈 사운드 시스템도 기본 사양이다. 운전자 보조 시스템 'IQ.드라이브'는 가속·제동·조향 보조와 차간거리 유지 등을 지원한다. 파크 어시스트 플러스와 360도 카메라는 주차를 돕는다.

오는 11월 국내 공식 출시를 앞두고 사전 계약 중인 다크 모스 리미티드 에디션은 전용 색상 '다크 모스 그린'에 검은색 루프·사이드미러·전면 스트립을 더했다. 아트벨루어 스티어링 휠과 GTI 로고가 빛나는 플로어 매트도 적용했다. 엔진과 변속기, 섀시 제어 기술은 기존 모델과 동일하다.

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가격은 골프 GTI 5275만원, 한정판 5425만원으로 부가가치세 포함, 개별소비세 5% 적용 기준이다. 한정판 고객에게는 웰컴 키트와 고유 번호를 새긴 넘버 플레이트를 제공한다. 5년·15만㎞ 보증 연장과 함께 인도 후 1년간 공식 서비스센터에서 사고 차량을 보험 수리하면 자기부담금을 회당 최대 50만원씩 총 5회 지원한다. 하나캐피탈 연계 특별 금융 프로모션도 운영한다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com