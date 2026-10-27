경정 최강 모터는 109번…평균 착순점 7.46점으로 1위

미사경정장에서 모터보트에 탄 선수들이 수면 위를 질주하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경정에서는 선수의 기량과 출전 코스뿐 아니라 모터 성능도 승부를 좌우한다. 선수들의 실력이 상향 평준화되면서 모터에 따른 차이가 경주 결과에 미치는 영향도 커지고 있다. 현재 사용 중인 2024년형 모터가 이번 시즌을 끝으로 교체를 앞둔 가운데, 올해 42회차까지의 성적을 바탕으로 우수 모터를 살펴봤다.

가장 돋보이는 모터는 109번이다. 총 123회 출전해 1착 60회, 2착 19회, 3착 15회를 기록했다. 평균 착순점은 7.46점으로 전체 1위이며, 승률 48.8%, 연대율 64.2%, 삼연대율 76.4%를 기록했다. 대상경주에서도 강점을 드러냈다. 지난 6월 왕중왕전에서는 김완석(10기·A1)이 이 모터를 배정받아 정상에 올랐다.

평균 착순점 2위는 7점을 기록한 10번 모터다. 124회 출전에서 1착 37회, 2착 34회, 3착 18회를 거뒀다. 승률은 29.8%지만 연대율과 삼연대율은 각각 57.3%, 71.8%로 안정적인 성적을 보였다. 2024년 8월에는 길현태(1기·A2)가 이 모터를 타고 8년 만에 대상경주 입상에 성공했다.

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미사경정장에서 선수들이 최고의 기량을 선보이기 위해 모터보트를 정비하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

3위는 평균 착순점 6.99점의 19번 모터다. 139회 출전해 1착 58회, 2착 23회, 3착 16회를 기록했다. 특히 대상경주 실적이 눈에 띈다. 2024년 왕중왕전에서 김민천(2기·A2), 같은 해 쿠리하라배 특별경정에서 정민수(1기·B1)의 우승을 뒷받침했다. 지난해 쿠리하라배에서는 김종민(2기·B2)이 이 모터를 배정받아 준우승했다.

65번 모터는 평균 착순점 6.88점으로 4위에 올랐다. 113회 출전에서 1착 38회, 2착 22회, 3착 21회를 기록했으며, 삼연대율은 71.7%다. 5위인 40번 모터는 평균 착순점 6.74점으로 128회 출전해 1착 36회, 2착 39회, 3착 18회를 거뒀다. 지난해 왕중왕전에서는 어선규(4기·A1)가 7년 만에 준우승하는 데 힘을 보탰다.

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이 밖에 67번 모터가 평균 착순점 6.66점, 88번이 6.60점, 66번이 6.59점, 11번이 6.57점을 기록했다. 34번 모터도 6.42점으로 좋은 성적을 냈다.

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경정코리아 이서범 경주분석위원은 "선수의 기량도 물론 중요하지만, 우수한 기력을 갖춘 모터가 배정됐다면 모터를 중심으로 경주를 분석하는 것도 좋은 방법"이라며 "모터와 더불어 보트의 성적까지 살펴보면 더욱 면밀한 경주 분석이 가능하다"고 말했다.

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보트 평균 착순점에서는 9번, 6번, 14번, 17번, 5번, 24번, 3번, 1번, 20번, 7번, 2번이 상위권을 형성하고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com