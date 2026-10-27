"축구 너무 잘해서 경찰에 신고?"…3세 축구 신동 진실 공방

사진출처=TMZ

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[스포츠조선 장종호 기자] 경찰은 리그 관계자가 선수 부모와의 갈등을 신고해 출동한 것이라고 설명했다.

미국의 한 유소년 축구 경기에서 3세 소년을 둘러싸고 벌어진 갈등에 경찰까지 출동해 논란이 일고 있다.

소년의 가족은 아이가 축구를 지나치게 잘한다는 이유로 리그에서 퇴출당했다고 주장하고 있다.

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TMZ 등 미국 매체들에 따르면 플로리다주에 사는 3살 소년 네바다는 지역 유소년 스포츠 단체 '아이나인 스포츠(i9 Sports)'가 운영하는 축구리그에서 다른 아이들과 경기를 했다.

소년의 가족이 소셜미디어에 공개한 영상에는 네바다가 상대 선수들을 제치고 공을 몰고 가 골을 넣는 장면이 담겼다.

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이후 경찰관들이 경기장에 출동하는 모습이 영상에 담겼다.

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그러자 소년의 아버지는 "아이가 축구를 너무 잘한다는 이유로 다른 부모들이 경찰을 불렀다"며 불만을 나타냈다.

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아버지는 다른 부모들이 네바다가 공을 지나치게 오래 갖고 동료 선수들에게 패스하지 않는다는 이유로 불만을 제기했다고 주장했다. 가족은 이후 소년이 리그에서 쫓겨났으며, 등록비도 환불받았다고 밝혔다.

그러나 경찰의 설명은 가족의 주장과 차이가 있다.

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경찰은 유소년 리그 관계자가 리그 운영진과 선수 부모 사이에 소란이 발생했다며 출동을 요청했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 리그 측은 가족에게 경기장을 떠나 달라고 요청하고 참가비 환불도 제안했다.

논란이 확산되자 리그 운영 단체인 아이나인 스포츠는 관련 우려를 심각하게 받아들이고 있으며, 해당 가족에게 연락해 관계자들의 이야기를 듣는 등 자체 조사에 착수했다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com