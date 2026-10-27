롯데, 28일부터 채용 연계형 AI 경진대회 'AX 챌린지 2026' 예선 접수

◇'롯데 AX 챌린지 2026' 포스터. 이미지 제공=롯데

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롯데가 28일부터 AI 경진대회 '롯데 AX 챌린지 2026 (LOTTE AX Challenge 2026) 예선 접수를 시작한다.

AI 역량을 갖춘 실전형 AX 인재를 확보를 위해그룹 차원에서 채용과 연계해 진행하는 '롯데 AX 챌린지 2026'에는 롯데월푸드, 롯데칠성음료, 롯데케미칼, 롯데홈쇼핑, 롯데호텔, 롯데이노베이트, 한국후지필름 등 7개사가 참여한다. 기술 지원을 맡은 오픈AI는 AI 에이전트 개발 환경을 제공하고 심사도 함께한다.

예선 접수 기간은 오는 28일부터 다음달 4일까지며, 학력, 나이와 상관없이 AI 에이전트 기획 및 개발 능력을 갖춘 누구나 참여 가능하다. 참여 계열사가 제시한 7개 과제 중 하나를 골라 해결 방안을 담은 기획서와 포트폴리오를 제출하면 된다.

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다음 달 24~25일 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 열리는 본선에서는 기획안을 바탕으로 AI 에이전트를 개발하게 된다. 과제 해결방안의 적절성, AI 에이전트 완성도, AI 기술 활용 역량 등 세 가지를 중점적으로 평가한다. 심사를 통해 선정된 총 7명의 최종 수상자에게는 총 2000만원의 상금과 함께 롯데그룹의 실무 중심 채용 제도인 '아이엠(I'M, I'm Mania) 전형' 지원 시 채용 전환형 인턴십 혜택을 제공한다.

롯데 관계자는 "우수한 AI 인재들을 발굴해 롯데의 AX를 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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