창립 70주년 을지대의료원 'AI와 함께하는 미래의료' 의학심포지엄 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 을지대학교의료원이 창립 70주년을 맞아 인공지능(AI)과 데이터, 디지털 기술이 의료현장에 가져올 변화와 미래의료의 방향을 논의하는 학술의 장을 마련한다.

을지대의료원은 오는 30일 서울 중구 더그랜드롯데 서울 사파이어볼룸에서 '을지대의료원 창립 70주년 기념 의학심포지엄'을 개최한다고 27일 밝혔다.

'AI와 함께하는 미래의료'란 주제로 열리는 이번 심포지엄은 AI와 데이터, 디지털 기술이 의료현장에 빠르게 도입되는 가운데 국내외 전문가들이 한자리에 모여 의료의 변화와 새로운 가능성을 살펴보고 미래의료가 나아가야 할 방향을 모색한다.

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심포지엄은 기조 강연과 세션 1·2·3, 오찬 세션 등으로 구성된다. 각 세션에서는 AI와 의료의 접점부터 의료데이터와 디지털 헬스케어, 실제 의료현장에서의 AI 활용과 미래의료의 변화까지 다양한 주제를 다룬다.

먼저 기조 강연에서는 AI 기술 발전이 의료와 사회에 가져올 변화와 미래의료의 큰 흐름을 조망한다.

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기조강연 1에서는 서준범 서울아산병원 교수가 '인공지능 10년 : 의료혁신의 미래'를 주제의 강연을 통해 지난 10년간 빠르게 발전해온 인공지능 기술이 의료 분야에 어떤 변화를 가져왔는지 살펴보고, 앞으로 AI가 의료혁신을 이끌어갈 방향과 가능성을 제시할 예정이다.

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이어 기조강연 2에서는 정재승 카이스트(KAIST) 교수가 AI 기술의 발전과 인간, 사회, 의료의 미래를 주제로 강연하며 AI 시대 의료 패러다임의 변화와 새로운 가능성을 짚어볼 예정이다.

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세션 1은 '데이터가 이끄는 보건의료 : 정책에서 병원 기반 의료전략까지'란 주제로 보건의료 데이터와 AI 의료정책의 방향이 논의된다.

박현영 노원을지대병원 교수와 서준범 서울아산병원 교수가 좌장을 맡고, 박정환 보건복지부 의료인공지능데이터정책과장이 'AI 기반 의료 전략 및 향후 과제'를, 이대연 질병관리청 국립보건연구원 바이오뱅크과장이 '보건의료 연구데이터의 수집 및 공유 플랫폼(CODA)의 현재와 미래'를 발표한다. 이어 김현창 연세대학교 예방의학교실 교수가 '디지털헬스 연구원의 비전과 데이터 기반 AI 의료전략'을 주제로 발표한다.

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'의료 AI의 현주소: 병원 현장에서의 임상 적용과 성과'란 주제의 세션 2에서는 실제 의료현장에서 활용되고 있는 AI 기술과 임상 적용 사례를 살펴본다.

박창민 서울대병원 교수와 박정환 보건복지부 의료인공지능데이터정책과장이 좌장을 맡고, 선현우 의정부을지대병원 교수가 'AI 기반 신속대응시스템과 중증환자 조기인지'를, 박성호 서울아산병원 교수가 '영상의학에서 AI의 역할'을, 정요셉 의정부을지대병원 교수가 '다기관 통합 디지털병리가 만드는 차세대 AI 병리진단'을 주제로 각각 발표할 예정이다.

세션 3은 나군호 네이버 헬스케어연구소장과 차원철 삼성서울병원 교수가 좌장을 맡아 'AI와 로봇 기반 의료시스템의 통합과 진화'를 주제로 로봇수술과 휴머노이드 로봇, AI 기반 의료시스템 및 환자돌봄 분야의 최신 동향을 살펴본다.

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나군호 소장이 '로봇수술의 현재와 미래 : Physical AI 시대'를, 김지웅 스탠포드대학 박사가 'Generalist Robots for Healthcare: from Surgical Robots to Humanoid'를 통해 의료용 로봇의 발전 방향을 짚는다. 이어 차원철 삼성서울병원 교수는 'Dx to Ax : 삼성서울병원의 여정'을, 강민수 을지대 교수는 '환자돌봄체계에서 인공지능 활용'을 주제로 AI 기반 의료시스템과 환자돌봄 분야의 활용 사례와 가능성을 공유한다.

또한, 오찬 세션에서는 'Applications of VUNO's Medical AI : From Hospital to Home'을 주제로 병원에서 가정까지 의료 AI의 활용 범위를 살펴본다. 이준혁 노원을지대병원 교수가 좌장을 맡고, 주성훈 VUNO 최고기술책임자(CTO)가 의료 AI의 실제 적용 사례와 발전 방향을 소개하며, 질의응답을 통해 참석자들과 의견을 나눈다.

이날 축사에서 박준영 을지재단 회장은 창립 70주년을 맞은 을지대의료원이 지난 70년 동안 축적해온 의료·교육 역량을 바탕으로 새로운 100년을 준비해야 한다는 점을 강조할 예정이다.

특히, AI와 데이터, 디지털 기술을 적극적으로 활용해 미래의료 경쟁력을 높이는 한편, 급변하는 의료환경 속에서도 을지재단의 핵심가치인 '인간사랑·생명존중'을 이어가겠다는 미래 방향을 제시할 예정이다.

박준영 회장은 올해 초 창립 70주년을 맞아 지난 70년의 성과를 바탕으로 대한민국 의료의 미래를 선도하는 재단으로 도약하겠다는 비전을 제시한 바 있다.

이번 의학심포지엄은 AI 기술 자체에 대한 논의에 그치지 않고 의료영상, 의료데이터, 디지털 헬스케어, 진료현장 등 의료의 다양한 의료 분야에서 AI가 어떻게 활용되고 있는지를 살펴본다는 점에서 의미가 있다.

의료계뿐 아니라 과학기술, 정책, 산업 분야의 전문가들이 함께 참여해 AI 시대 의료의 변화와 과제를 논의함으로써 미래의료가 나아가야 할 방향을 다각도로 모색할 예정이다.

을지대의료원은 이번 심포지엄을 창립 70주년을 기념하는 학술행사이자 새로운 100년을 준비하는 미래의료 전략을 논의하는 자리로 마련했다.

지난 70년 동안 축적해온 의료·교육 역량을 바탕으로 급변하는 의료환경에 선제적으로 대응하고, AI와 데이터, 디지털 기술을 활용해 환자 중심의 미래의료를 구현해 나간다는 계획이다.

을지대의료원 관계자는 "창립 70주년을 맞아 의료의 미래를 이끌 AI와 데이터, 디지털 기술을 중심으로 전문가들과 함께 미래의료의 방향을 논의하는 뜻깊은 자리를 마련했다"며 "국내외 전문가들의 다양한 경험과 지식을 공유하고 새로운 의료의 가능성을 모색하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com