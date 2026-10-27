"비행기 납치하겠다" 휴대전화 문자에…여객기 이륙 직후 회항

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 승객의 휴대전화에서 납치 위협으로 의심되는 문자가 발견돼 여객기가 이륙 직후 회항하는 일이 벌어졌다.

CBS뉴스 등 미국 매체들에 따르면 유나이티드항공 1681편은 지난 24일(현지시각) 밤 네바다주를 출발해 뉴저지주로 향하던 중 출발지로 되돌아왔다. 당시 항공기에는 승객 150명과 승무원 6명이 탑승하고 있었다.

이날 회항은 한 승무원이 20대 승객의 휴대전화 화면에서 항공기를 납치하겠다는 취지의 문자 메시지를 발견하면서 이뤄졌다. 승무원은 해당 승객에게 직접 대응하지 않고 조종실에 상황을 알렸으며, 조종사들은 관제사에게 승객이 항공기를 납치하겠다는 내용의 문자를 보내고 있다고 관제탑에 보고했다.

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조종사는 관제사와의 교신에서 승객이 상황을 알아차리지 못한 상태라 별도로 제압하지는 않았다고 설명했다. 승무원들은 안전 절차에 따라 대응했고, 항공기는 회항을 결정했다.

항공기는 이륙 직후 회항했지만 연료가 많은 상태여서 곧바로 착륙하지 않고 공중에서 선회하며 연료를 소모한 뒤 착륙했다.

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경찰은 해당 승객을 테러 행위와 관련한 위협을 하거나 허위 정보를 전달한 혐의로 체포했다. 그는 구치소에 수감돼 조사를 받고 있다.

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일부 매체는 항공기를 납치하겠다는 내용과 특정 좌석 열을 추락시키겠다는 취지의 문구가 메시지에 담겼다고 보도했다. 다만 문자가 누구에게 어떤 방식으로 전달됐는지는 알려지지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com