경륜경정총괄본부, 불법도박 감시 모니터링단 위촉·역량 강화 교육

경륜경정총괄본부는 지난 24일, 불법도박 감시 모니터링단 위촉식과 역량 강화 교육을 실시했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 온라인과 현장에서 불법도박을 감시하는 모니터링단의 전문성 강화에 나섰다.

경륜경정총괄본부는 지난 24일 광명스피돔에서 불법도박 감시 모니터링단 위촉식과 역량 강화 교육을 개최했다. 불법 사행산업에 대한 이해를 높이고 관련 정보를 수집·신고하는 데 필요한 실무 역량을 키우기 위해 마련한 행사다.

모니터링단은 온라인 감시 인력 30명과 현장 감시 인력 50명 등 총 80명으로 구성됐으며, 지난 9월 7일부터 활동을 시작했다. 온라인에서는 불법도박 사이트와 홍보 게시물을 찾아 신고하고, 현장에서는 불법도박 관련 정보를 수집해 신고하는 역할을 수행한다.

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이날 행사에서는 위촉장을 전달한 뒤 사행산업과 불법 사행산업의 실태, 불법도박 단속 사례 및 주요 유형을 주제로 교육을 진행했다. 사행산업통합감독위원회 서용석 전문위원과 경기북부경찰청 형사기동대 윤희동 경감이 강사로 참여해 관련 제도와 현장 단속 사례를 설명했다. 이어 모니터링단 운영 방식과 신고 요령에 관한 질의응답을 통해 실제 활동에 필요한 내용을 공유했다.

불법도박이 온라인을 중심으로 다양한 형태로 퍼지는 가운데 모니터링단은 불법 사행산업에 대응하는 감시 활동을 이어가고 있다. 지난해에는 불법사이트 2500곳과 불법도박 홍보 게시물 2만4012건을 신고했다.

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경륜경정총괄본부는 감시 활동이 지속될 수 있도록 모니터링단의 전문성을 높이는 한편, 불법도박 예방과 근절을 위한 협력체계를 강화할 방침이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "불법도박을 효과적으로 감시하기 위해서는 현장 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 한 신속하고 정확한 신고가 중요하다"며 "앞으로도 모니터링단과 함께 불법 사행산업에 적극적으로 대응하고, 건전한 레저문화 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com