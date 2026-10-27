"오늘은 옷 입었어요"…60대 여성 정치인 또 속옷 차림 등장 논란

사진출처=타이사운즈, 연합보

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 지방의원 여성 후보가 선거 기호 추첨장에 속옷 차림으로 등장해 눈길을 끌었다.

그녀는 과거에도 선거 추첨장에서 옷을 벗은 상태로 자신의 정치적 견해를 주장해 온 인물이다.

대만 매체 타이사운즈와 연합보 등에 따르면 가오슝시 제4선거구 시의원 후보 류수팡(66)은 27일 오전 가오슝시 선거관리위원회에서 열린 선거 기호 추첨 행사에 참석했다. 가오슝의 유명한 정치활동가이자 무소속 후보인 그녀는 주요 교차로에서 피켓을 들고 활동해 '피켓 누나'라는 별명으로도 불린다.

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류 후보는 이날 선거용 깃발을 상체에 둘러 치마처럼 연출한 채 행사장에 도착했다. 이후 깃발을 벗자 흰색 속옷만 남았고, 가슴 부위는 '대만 독립'이라는 문구가 적힌 짧은 천으로 가렸다. 하의에는 흰색 짧은 망사 치마를 착용했다.

이를 본 경찰은 즉시 류 후보 주변을 에워싸고 옷을 다시 입도록 요구했다. 경찰관 7~8명은 그가 다시 옷을 벗는 상황을 막기 위해 행사장 안까지 밀착 동행했다.

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류 후보는 자신의 복장에 대해 "노후에는 부양받고, 장년층은 거처를 마련할 수 있도록 하며, 대만은 독립해야 한다"는 취지의 주장을 펼치기 위한 것이라고 설명했다.

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그러나 추첨장에서도 류 후보의 행동은 이어졌다. 진행자가 이름을 세 차례 부르며 추첨을 재촉하자 그녀는 다시 겉옷을 벗고 흰색 속옷과 '대만 독립' 문구가 적힌 천만 남긴 채 무대에 올랐다. 그녀는 "오늘은 옷을 벗는 게 아니라 입었다"고 외치며 직접 제작한 선거 깃발을 펼쳐 정치적 주장을 알렸다. 이후 추첨에서 기호 4번을 뽑았다.

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류 후보가 선거 추첨장에서 옷을 벗으며 정치적 의사를 표현한 것은 이번이 처음이 아니다. 2015년 입법위원 선거 기호 추첨 당시에도 겉옷을 벗고 붉은색 속옷 차림으로 주장을 펼쳤다. 2018년 지방의원 선거 추첨 때는 선거 깃발을 원피스처럼 걸친 뒤 옷을 벗으려 해 선거 관계자들이 큰 천으로 몸을 가리기도 했다.

현지 보도에 따르면 류 후보는 이번이 여덟 번째 선거 도전이다. 그녀는 대만 독립을 평생의 신념이라고 밝히면서도 대만에서 전쟁이 발생하지 않기를 바란다는 입장을 내놓고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com