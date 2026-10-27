일상 공감형·정보형 투트랙 전략…종근당건강 아임비타, '2026 대한민국 SNS 대상' 식품 부문 대상 수상 수상

◇아임비타 인스타그램. 이미지제공=종근당건강

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종근당건강의 비타민 전문브랜드 아임비타가 '2026 대한민국 SNS 대상'에서 식품 부문 대상을 수상했다.

지난 4월 공식 인스타그램 채널을 직장인 공감 캐릭터툰형에서 일상의 활력을 전달하는 웰니스 매거진으로 개편한 아임비타는 소비자의 취향과 라이프스타일에 맞춘 정보성 콘텐츠를 강화했다.

콘텐츠는 일상 공감형과 정보형으로 나눠 공유와 저장을 유도했으며, 마이크로 루틴과 비타민 관련 팩트체크 등 실생활에 활용할 수 있는 정보를 제공했다.

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매주 금요일 퇴근 알림 스토리와 DM 할인 링크, 휴가 이미지를 배포하는 등 팔로워와의 소통 및 일상 속 접점도 확대했다.

개편 후 4개월간 콘텐츠당 평균 저장 수는 개편 전 1년보다 약 1.9배 늘었고, 평균 댓글 수와 콘텐츠당 팔로우 유도 수도 각각 약 3배 증가했다.

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이와 함께, 최근에는 인플루언서와 협업한 '충전중' 콘텐츠도 브랜드 메시지를 일방적으로 전달하기보다 실제 인물의 라이프스타일과 스토리에 녹여내며 이용자의 공감과 참여를 이끌고 있다.

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한편 올해로 16회를 맞이한 대한민국 SNS 대상은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최·주관하는 시상으로, 기업 및 공공기관의 SNS 활용 현황을 종합적으로 평가해 고객과 활발히 소통하는 우수 사례를 선정하는 국내 대표 SNS 시상 제도다.

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종근당건강 아임비타 마케팅팀 관계자는 "아임비타 인스타그램은 소비자가 건강 정보를 부담 없이 접하고, 필요할 때 다시 꺼내보며 주변과 나누고 싶은 웰니스 채널을 만드는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 일상 속 활력과 건강을 연결하는 유익하고 즐거운 콘텐츠를 통해 소비자와의 관계를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com