생명보험협회·서민금융진흥원, '숨은보험금 찾아주기' 대국민 공동캠페인 진행

생명보험협회가 서민금융진흥원과 함께 '숨은보험금 찾아주기' 대국민 공동캠페인을 실시한다.

숨은보험금은 지급 금액이 확정됐지만 청구되지 않은 보험금이다. 보험금 발생 사실을 모르거나 만기 후에도 높은 이자율이 적용된다고 생각해 찾아가지 않는 경우 등이 주요 원인이다.

지난해 말 기준 숨은보험금 규모는 약 10조3000억원으로, 2022년 말 12조4000억원에서 2023년 말 12조1000억원, 2024년 말 11조2000억원으로 감소세를 이어갔다.

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2025년 한 해 동안 약 3조2470억원의 숨은보험금이 주인을 찾았다.

협회와 서민금융진흥원은 보험 가입 내역을 확인하고 숨은보험금을 조회·청구할 수 있는 공식 서비스 '내보험찾아줌'의 이용 방법을 적극적으로 알릴 계획이다.

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보험사들은 금융위원회와 행정안전부의 협조를 받아 보험계약자 등의 최신 주소로 우편 안내를 보내거나 모바일 안내를 실시해 환급을 지원한다.

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특히 올해는 디지털 금융서비스 이용에 익숙하지 않은 고령층을 대상으로 소비자단체와 연계한 오프라인 홍보, 숨은보험금 확인 방법 시연, 보험 가입 내역 조회 등을 강화한다.

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아울러 유사 명칭 사이트·앱을 통한 개인정보 수집 피해를 예방하기 위해 공식 서비스 확인을 당부하고, 아파트 엘리베이터와 보험사 고객센터, 유튜브·블로그 등 다양한 채널을 통해 캠페인을 진행할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com