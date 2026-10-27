전자발찌 찬 선수, 대표팀 훈련장 방문 논란…"범죄자에 너무 관대해"

사진출처=뉴스닷컴, 뉴스와이어

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[스포츠조선 장종호 기자] 흉기를 휘둘러 징역 8년을 선고받고 복역 중인 호주 럭비리그 스타 마나세 파이누(28)가 가석방을 앞두고 통가 대표팀 훈련 현장에 모습을 드러냈다. 전자발찌를 착용한 그는 교도소에서 임시 외출을 허가받아 행사에 참석한 것으로 알려졌다.

호주 매체 뉴스닷컴에 따르면 전 맨리 시 이글스 소속 후커 파이누는 지난 27일(이하 현지시각) 시드니 웬트워스파크에서 열린 통가 대표팀 팬 행사에 참석했다. 통가팀은 오는 11월 1일 사모아와 럭비리그 월드컵 경기를 앞두고 현지에서 훈련을 진행하고 있었다.

파이누는 통가 대표팀 훈련 관계자와 지인, 팬들과 어울리며 훈련장 주변에 머물렀다. 당시 그의 발목에는 전자감시 장치가 채워져 있었다. 파이누는 과거 통가 국가대표로도 뛰었으며, 동생 라투 파이누 역시 이번 월드컵에 통가 대표팀 선수로 참가하고 있다.

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파이누는 오는 30일 가석방될 예정이다. 그는 2019년 10월 시드니 남서부 와틀그로브에 있는 예수 그리스도 후기 성도 교회에서 열린 행사장 밖에서 발생한 싸움에 연루돼 한 남성을 흉기로 찌른 혐의로 기소됐다. 2022년 배심원단은 그에게 중상해를 입힐 의도로 상해를 가한 혐의가 인정된다고 판단했고, 법원은 징역 8년을 선고했다.

사건 당시 파이누는 피해자의 등과 어깨뼈 부근을 스테이크용 칼로 찔렀다. 피해자는 폐에 구멍이 생기고 내부 출혈을 겪었다. 파이누는 자신의 무죄를 줄곧 주장했지만, 2023년 항소법원은 유죄 판결을 취소해 달라는 그의 청구를 기각했다.

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전자발찌를 찬 채 훈련장에 나타난 파이누 소식에 현지 네티즌들은 "스포츠계가 범죄자에게 너무 관대하다". "중범죄를 저지른 인물이 활보하는 것은 부적절하다", "그의 참석을 허용한 팀 관계자들이 너무 안이한 것 같다" 등 비판적인 목소리를 내고 있다.

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한편 파이누는 2018~2019년 맨리 시 이글스에서 활약하며 호주 럭비리그의 유망주로 주목받았다. 그러나 흉기 사건으로 선수 생활이 중단됐고, 마지막으로 맨리 소속으로 출전한 경기는 2019년 플레이오프였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com