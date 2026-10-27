유럽 조종사 4명 중 3명 "조종실서 깜빡 졸아"…절반은 "피곤한 상태로 비행"

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 유럽 항공사 조종사 4명 중 3명가량은 비행 중 피로로 자신도 모르게 잠깐 잠든 경험을 한 것으로 나타났다.

영국 매체 데일리메일에 따르면 유럽조종사협회(ECA)가 조종사 약 7200명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 76.8%는 조사 전 4주 동안 비행 업무 중 한 차례 이상 미세수면을 경험했다고 답했다.

미세수면은 본인은 깨어 있다고 느끼지만, 실제로는 아주 짧은 시간 동안 의식을 잃고 잠에 빠져드는 현상을 의미한다. 주로 눈을 아주 잠깐 감았다 뜬 것 같은 느낌을 주며, 주변 사람들은 환자가 졸고 있었다고 인지할 정도로 짧게 나타나는 것이 특징이다

Advertisement

비행 중 미세수면이 발생하면 조종사의 상황 판단과 반응 속도에 영향을 줄 수 있어 안전상 위험 요인으로 꼽힌다.

조종사들의 피로 문제는 휴식 부족과 불규칙한 근무 일정, 장거리 비행에 따른 시차, 운항 일정 연장 압박 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 조사 응답자의 38.8%는 누적 피로를 예방할 만큼 충분한 휴식을 통상적으로 확보하지 못하거나 항상 부족하다고 답했다.

Advertisement

피로를 느끼면서도 비행을 계속하는 조종사도 적지 않았다. 응답자의 24%는 피로로 정상적인 비행 업무를 수행하기 어렵다고 판단되는 상황에서도 회사에 알리지 않고 계속 근무한다고 답했다. 반면 피로 때문에 비행이 어렵다고 판단될 때 실제로 비행 부적합 상태를 보고한다고 답한 비율은 37.2%에 그쳤다.

Advertisement

아울러 조사 전 3개월 동안 피로 때문에 비행해서는 안 되는 상태였는데도 운항한 적이 있다고 답한 조종사는 절반에 달했다. 응답자의 47%는 피로 문제를 회사에 보고할 경우 경영진으로부터 부정적인 반응을 받을 수 있다고 우려했다. 항공사의 피로 보고 시스템을 신뢰한다고 답한 비율은 11.9%에 불과했다.

Advertisement

항공사 유형에 따라서도 차이가 나타났다. 저비용항공사 소속 조종사 가운데 자사 항공사가 피로 위험을 적절하게 관리한다고 평가한 비율은 15.6%에 그쳤다.

이와 관련, 유럽조종사협회는 인력 부족과 비현실적인 근무 일정, 비용 절감 압박 등이 항공 운항의 안전 여력을 약화하고 있다고 주장했다. 항공편 지연과 운항 차질이 늘어나는 상황에서 조종사에게 근무 연장을 요구하는 관행이 피로 문제를 악화할 수 있다는 것이다.

Advertisement

조종사의 피로는 개인의 컨디션 문제에 그치지 않는다. 판단력과 집중력 저하, 반응 지연으로 이어질 수 있는 만큼 항공사 차원의 충분한 휴식 보장과 실효성 있는 피로 보고 체계가 필요하다는 지적이 나온다. 이번 조사는 조종사들의 경험을 바탕으로 한 설문 결과인 만큼 실제 사고 발생률을 직접 측정한 것은 아니지만, 항공 안전 관리 체계의 취약성을 보여주는 경고로 받아들여지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com