"독감 나았는데 왜 핑 돌까"…어지럼증, 단순 후유증 아닐 수도

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[스포츠조선 장종호 기자] 독감을 앓고 난 뒤 '핑' 도는 어지럼증이나 휘청거림이 지속된다면 단순 후유증으로 단정 지어선 안 된다. 전문가들은 어지럼증의 원인이 이석증부터 뇌졸중까지 다양하다며, 마비나 보행 장애가 동반될 경우 즉시 응급 진료를 받아야 한다고 조언한다.

실제로 독감에 걸린 동안 식사량이 줄고 발열로 수분 손실이 많았다면 탈수 등으로 어지럼증이 나타날 수 있다. 하지만 어지럼증을 단순한 독감 후유증으로 단정해서는 안 된다. 귀의 평형기관 문제나 뇌혈관 질환 등 다양한 원인으로 나타날 수 있기 때문이다.

귀 안쪽의 평형기관에 문제가 생겨도 어지럼증이 나타날 수 있다. 대표적인 질환인 이석증은 머리를 돌리거나 눕고 일어나는 등 자세를 바꿀 때 주변이 빙빙 도는 느낌이 짧게 나타나는 것이 특징이다.

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반면 전정신경염은 몸의 균형 정보를 뇌로 전달하는 전정신경에 염증이 생기는 질환이다. 심한 어지럼증이 지속되며 메스꺼움이나 걷기 어려운 증상이 동반될 수 있다. 이처럼 어지럼증은 원인에 따라 양상이 다르므로 발생 상황과 지속 시간 등을 함께 살펴야 한다.

더 주의해야 할 원인은 뇌졸중을 비롯한 뇌혈관 질환이다. 뇌의 균형 기능을 담당하는 부위에 문제가 생기면 갑작스러운 어지럼증이나 보행 장애가 나타날 수 있다. 특히 갑자기 걷기 어려울 정도로 균형을 잡기 힘들거나 한쪽 팔다리에 힘이 빠지고, 말이 어눌해지거나 시야가 겹쳐 보인다면 뇌졸중을 의심해야 한다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 119에 연락해 응급 진료를 받아야 한다.

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어지럼증의 원인을 파악하려면 발생 시점과 지속 시간, 동반 증상 등을 종합적으로 살펴야 한다. 신경과에서는 병력과 신경학적 상태를 살피고 안구 운동과 보행·균형 상태 등을 평가하며, 필요에 따라 영상 검사를 시행한다. 어지럼증이 새롭게 발생하거나 반복되면 진료를 통해 원인을 확인하는 것이 좋다.

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세란병원 신경과 뇌신경센터 권경현 과장은 "독감 회복기 어지럼증은 탈수나 기력 저하 등 여러 원인으로 발생할 수 있다"며 "어지럼증이 나타났을 때는 독감 후유증으로만 생각하기보다, 걷기가 어렵거나 몸 한쪽에 힘이 빠지는 등 평소와 다른 증상이 동반되는지 살펴볼 필요가 있다"고 설명했다.

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이어 "어지럼증은 원인에 따라 치료와 관리 방법이 달라지는 만큼, 증상이 지속되거나 일상생활에 지장을 준다면 신경과 진료를 통해 원인을 확인하는 것이 좋다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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