하루에 만두 1개 먹고 7일간 4.5㎏ 감량…극심한 복통, 검사 결과에 '충격'

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[스포츠조선 장종호 기자] 하루 한 끼만 먹으며 7일 만에 4.5㎏을 감량한 중국 여성이 급성 중증 담낭염 진단을 받고 수술을 받았다.

허베이신문망 등 중국 매체들에 따르면 허난성 안양시 화현에 거주하는 저우씨는 지난 9월 중순 가게 개업을 앞두고 외모를 가꾸기 위해 단기 다이어트를 시작했다. 보름 동안 7.5㎏을 빼겠다는 목표를 세운 그녀는 매일 아침 야채만두 하나만 먹고, 배가 고프면 물을 마시는 방식으로 버텼다. 7일을 보낸 결과 체중은 4.5㎏ 줄었다.

그러나 다이어트 7일째부터 몸에 이상이 나타났다. 온몸에 힘이 빠지고 어지럼증이 생겨 응급실을 찾았다.

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검사 결과 칼륨과 나트륨 부족, 백혈구 수치 상승이 확인됐다. 저우씨는 그제야 다이어트를 중단하고 정상적으로 식사하기 시작했다.

하지만 약 열흘 뒤 복통이 찾아왔다. 9월 30일 새벽 3시쯤 처음으로 원인을 알 수 없는 복통을 느꼈고, 이후 며칠 동안 새벽마다 비슷한 증상이 반복됐다. 진통제 주사를 맞은 효과는 그때뿐이었다.

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그러다가 10월 6일 새벽 극심한 통증이 시작됐다. 이번에는 진통제를 맞고 수액을 투여해도 통증이 멈추지 않았다. 저우씨는 "정말 엄청나게 아팠다"며 "통증이 시작된 뒤 오후 3시까지 10시간 넘게 고통이 이어졌고, 몇 차례나 통증 때문에 정신을 잃었다"고 당시 상황을 전했다.

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결국 응급실로 이송된 그녀를 검사한 의료진은 급성 중증 담낭염이라고 진단했다.

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응급 수술이 이뤄졌고 의료진은 담즙을 몸 밖으로 배출하기 위한 배액관도 삽입했다.

한편 담낭은 간에서 만들어진 담즙을 저장하고 농축했다가 음식물을 섭취하면 이를 배출해 지방 소화를 돕는 기관이다. 식사를 장시간 거르거나 단기간에 체중을 급격히 줄이면 담낭이 충분히 수축하지 못해 담즙이 정체되고, 담석이 생길 위험이 커질 수 있다. 담석은 담낭염의 주요 원인 가운데 하나다.

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전문가들은 체중 감량을 위해 식사를 극단적으로 제한하거나 장시간 공복 상태를 유지하는 방식은 피해야 한다고 조언한다. 규칙적으로 식사하면서 영양소를 고르게 섭취하고, 감량 속도와 방법은 개인의 건강 상태에 맞춰 조절하는 것이 중요하다. 심한 복통이 지속되거나 진통제로도 통증이 가라앉지 않는다면 단순한 소화불량으로 여기지 말고 신속하게 진료를 받아야 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com