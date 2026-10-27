하얼빈 의거 117주년…KB국민은행, '안중근, 그날의 길-하얼빈 편' 영상 공개

◇하얼빈 의거 117주년 기념 '안중근, 그날의 길' 영상 공개. 이미지 제공=KB국민은행

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안중근 의사의 하얼빈 의거 117주년을 맞아 KB국민은행이 유튜브 채널을 통해 '안중근, 그날의 길-하얼빈 편' 영상을 공개했다.

안중근 의사가 하얼빈에 머물렀던 11일간의 발자취를 따라가는 이번 영상은 KB국민은행이 2020년부터 이어온 독립운동 기념사업 '대한이 살았다' 캠페인의 일환으로 제작됐다.

KB국민은행은 그동안 '독립영웅들의 숨겨진 이야기' 시리즈를 통해 독립운동가들의 삶과 정신을 조명해 왔으며, 올해는 안중근 의사의 의거와 순국 과정을 담은 영상을 순차적으로 선보이고 있다.

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이번 하얼빈 편에는 한국 홍보 전문가 서경덕 성신여대 교수가 중국 현지를 직접 찾아 안중근 의사의 발자취를 따라가는 여정이 담겼다. 서 교수는 방송인 서경석과 영상을 시청하며 의거가 이뤄지기까지의 과정을 역사적 배경과 함께 설명하며 당시의 긴박했던 상황과 독립을 향한 안중근 의사의 결연한 의지를 생생하게 전달한다. 특히 안중근 의사가 우덕순, 유동하 등 동지들과 의거를 준비하던 과정부터 거사를 앞둔 마지막 여정까지의 주요 행적을 소개하며 시청자들의 이해를 돕는다.

KB국민은행은 다음 달에는 안중근 의사가 생의 마지막을 보낸 뤼순에서의 행적을 담은 '뤼순 편'을 공개할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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