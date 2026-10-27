"새 브랜드 꾸준한 탄생이 K뷰티 성장 원동력"…윤상현 콜마그룹 부회장, '아마존 뷰티 인 서울' 강연

◇윤상현 콜마홀딩스 부회장이 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 열린 '아마존 뷰티 인 서울 2026'에서 강연을 하고 있다. 사진제공=한국콜마

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윤상현 콜마그룹 부회장이 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '아마존 뷰티 인 서울 2026(Amazon Beauty in Seoul 2026)'에서 'K뷰티는 지속가능한가?(K-Beauty Sustainable?)'를 주제로 강연했다.

화장품 제조사, 브랜드, 유통사, 투자사 등 업계 관계자들이 한자리에 모여 글로벌 시장 성공 전략을 공유하고 실질적인 협업 기회를 모색하기 위해 마련된 이번 행사에는 윤상현 콜마그룹 부회장, 신화숙 아마존 글로벌셀링 코리아 대표를 비롯해 업계 관계자 약 1만여 명이 온·오프라인으로 참석했다. 한국콜마는 2024년 아마존과 첫 행사를 함께 연 이후 지난해에 이어 올해까지 3회 연속 단독 제조 후원사로 참여했다.

윤 부회장은 이날 강연에서 "K뷰티 성장의 원동력은 새로운 브랜드의 끊임없는 탄생"이라며 "좋은 아이디어만 있다면 한국콜마와 같은 ODM 기업이 제품을 만들고, 아마존과 같은 글로벌 플랫폼이 전 세계 소비자와 연결해주는 산업 생태계가 이를 가능하게 한다"고 강조했다. 이어 "새로운 브랜드가 계속 탄생하고 성장할 수 있는 환경이 K뷰티의 진정한 경쟁력"이라며 "콜마와 아마존도 K뷰티의 지속적인 성장을 위해 함께 노력하겠다"고 덧붙였다.

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한편 한국콜마는 행사장에 최신 글로벌 트렌드를 반영한 스킨케어, 메이크업, 퍼스널케어, 선케어 제품과 기술을 만날 수 있는 부스를 마련하고 맞춤형 고객 상담을 진행했다. 특히 화장품 패키징 자회사 연우와 함께 인포데스크를 운영하며 제형부터 용기까지 한 번에 상담 받을 수 있도록 했다. 또 아마존 권역별 입점 상담 공간도 별도로 꾸려, 브랜드사와 예비 사업자들이 제품 개발부터 글로벌 진출까지 한 자리에서 협력 방안을 논의할 수 있도록 했다.

한국콜마 관계자는 "이번 행사는 K뷰티가 일시적인 유행을 넘어 지속 가능한 산업으로 자리 잡고 있음을 확인한 자리"라며 "앞으로도 아마존과의 파트너십을 바탕으로 새로운 K뷰티 브랜드들의 탄생과 글로벌 성장을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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