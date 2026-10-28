[SC 헬스칼럼] 동공 이상도 포기 없이, 고난도 스마일수술로 해결한 비결

시력교정을 하다 보면 까다로운 조건의 눈을 만나기도 한다. 이때는 '수술이 어렵다'고 판단하기 쉽다. 반면 '어떻게 하면 가능할까'를 고민하는 데는 경험과 창의력이 함께 필요하다. 그 고민 끝에 환자는 좋은 시력으로 새로운 삶을 시작할 기회를 얻는다.

동공 자체에 이상이 있는 경우도 여기에 해당한다. 스마일수술을 할 때는 보통 동공의 중심이나 각막의 꼭짓점을 기준으로 삼는다. 교정의 중심이 어긋나면 빛 번짐이나 겹쳐 보임 같은 불편이 생길 수 있어서다. 그런데 동공 모양이 고르지 않거나 홍채 일부가 결손돼 있으면 기준점을 찾기 어렵고 오차가 생길 가능성도 커진다. 중심이 흔들리면 수술의 정밀도도 떨어질 수 있다. 동공 이상 환자의 스마일수술이 고난도로 꼽히는 이유다.

필자는 여기서 발상을 바꿨다. 동공이라는 지표가 흔들린다면, 동공에 기대지 않는 새로운 기준을 찾으면 된다고 봤다. 해답은 각막에 비치는 빛에 있었다. 현미경으로 눈을 관찰하면 각막 표면에 빛이 반사되는 점이 보인다. 이 반사점은 실제로 사물을 바라보는 시선의 축, 즉 시축에 가까운 위치를 알려준다. 동공 모양과 관계없이 나타난다는 점도 장점이다.

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이 원리를 곧바로 수술에 옮겼다. 수술 전 반사점을 각막 위에 직접 표시하고, 레이저를 조사하는 동안에도 이 표시를 중심으로 삼는다. 이렇게 완성한 술기가 '직접 각막 반사광 표시 기법(Direct Corneal Light Reflex Marking Technique)'이다. 장비의 기능에만 의존하지 않고 눈이 스스로 보여주는 지점을 찾아낸 것이다. 수술 전부터 수술 후까지 같은 중심을 지켜 정렬 오차도 최소화했다.

효과는 실제 환자에게서 확인됐다. 홍채이완증 환자와 홍채결손 환자에게 이 기법으로 스마일수술을 시행한 결과, 두 사람 모두 1.2의 시력을 회복했다. 한쪽 눈으로 봐도 겹쳐 보이는 단안 복시나 눈부심, 빛 번짐 없이 안정된 시야도 얻었다. 각막 영상으로 중심이 어긋난 정도를 분석한 결과, 수평과 수직 방향 모두 정렬 정확도가 양호했다. 전체 수술 과정은 영상으로 제작해 대한안과의사회 학술대회에 소개했다. 하나의 아이디어에 그치지 않고, 다른 수술에도 재현할 수 있는 술기로 정리했다는 데 의미가 있다.

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이 기법은 동공 이상 환자에게만 쓰이는 것이 아니다. 동공이 좌우 비대칭이거나 중심이 뚜렷하지 않은 눈 등 일반 스마일수술에도 폭넓게 적용할 수 있다. 더 많은 환자가 정밀하고 예측 가능한 결과를 기대할 수 있는 셈이다.

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환자마다 다른 눈의 구조와 상황에 맞는 해법을 경험과 연구로 찾아내는 것은 의사의 역할이자 사명이다. 까다로운 눈일수록 이러한 고민의 깊이가 수술 결과를 좌우한다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장