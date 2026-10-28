"술도 안 마시는데 지방간?"…2030도 안심 못한다

◇지방간은 일반적으로 복부 초음파 검사 등을 통해 확인한다. 지방간이 발견되면 간에 지방이 얼마나 쌓였는지뿐 아니라 간섬유화가 진행됐는지도 살피는 것이 중요하다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 간은 상당 부분 손상될 때까지 뚜렷한 증상이 나타나지 않아 '침묵의 장기'로 불린다.

피로감이나 소화불량 같은 막연한 증상만으로는 이상을 알아차리기 어렵고, 건강검진에서 지방간을 발견하고도 대수롭지 않게 여겨 방치하는 경우가 적지 않다. 하지만 지방간은 단순히 간에 지방이 쌓이는 데 그치지 않는다. 일부는 간에 염증과 섬유화가 진행돼 간경변증이나 간암으로 이어질 수 있고, 심혈관질환과 당뇨병 등 다른 만성질환 위험과도 관련이 있다.

◇대사이상 지방간질환, 원인은 '비만'·'흡연'

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흔히 간을 손상시키는 원인으로 술을 떠올리지만, 지방간은 음주와 관계없이 발생하기도 한다. 과거 비알코올성 지방간으로 불리던 질환은 현재 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로 바뀌었다.

질병관리청 국립보건연구원이 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 국내 성인의 대사이상 지방간질환 유병률은 24.1%로 나타났다. 성인 4명 중 1명꼴이다. 강동경희대병원 소화기내과 이문형 교수는 "비만이나 당뇨병이 있다면 술을 마시지 않더라도 지방간 여부를 확인하고 관리할 필요가 있다"고 강조했다.

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특히 비만은 지방간의 주요 위험 요인이다.

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일반적인 비만인은 정상 체중군 대비 지방간 발생 위험이 약 2.3~3배 이상 높으며 복부비만(내장비만)이 함께 있는 경우엔 위험도가 약 4.7배까지 급증한다는 연구 결과도 있다.

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또 다른 연구에 따르면 19~44세의 대사이상 지방간질환 유병률은 2007~2009년 22.3%에서 2022~2023년 30.5%로 증가했으며, 20대 지방간 유병률은 최근 10년간 약 1.5배 늘어나는 등 지방간이 중장년층 질환에서 청년층 질환으로 확산되는 양상을 보이고 있다.

이는 비만 증가, 운동 부족, 고열량·고지방 식사, 당류(탄산음료, 음료수) 섭취 증가 등과 연관된 것으로 전해진다.

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흡연 역시 지방간 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다. 이문형 교수팀 연구에 따르면 흡연자는 비흡연자보다 지방간 위험이 14% 높은 것으로 나타났다.

흡연은 인슐린 저항성에 영향을 미쳐 간에 지방이 축적되기 쉬운 환경을 만들 수 있다.

◇지방간 진단받고도 10명 중 4명은 '방치'…간뿐 아니라 심혈관 건강도 위협

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지방간은 발견 이후 관리가 중요하지만, 진단을 받고도 방치하는 경우가 많다. 질병관리청 국립보건연구원이 지방간 환자 1000명을 분석한 결과, 79.9%는 건강검진에서 우연히 지방간을 발견했다. 지방간 판정을 받은 사람 가운데 42.3%는 별도의 후속 조치를 하지 않았다.

병원을 찾지 않은 이유로는 '심각한 상태라고 생각하지 않아서'라는 응답이 41.6%로 가장 많았다. 지방간은 초기에는 별다른 증상이 없을 수 있지만, 일부 환자는 시간이 지나면서 간 염증과 섬유화가 진행될 수 있다.

간 조직에 흉터가 쌓이는 섬유화가 심해지면 간경변증으로 악화할 수 있다. 환자 대부분이 심각한 간질환으로 진행하는 것은 아니지만, 일부는 간경변증에 이르고 간암 위험도 커진다. 연구에 따르면 지방간 환자의 약 5~18%가 간경변증으로 진행하며, 이 가운데 매년 약 2.6%에서 간암이 발생하는 것으로 추정된다.

지방간의 영향은 간에만 머물지 않는다. 심근경색, 뇌졸중 등 심혈관질환과 당뇨병, 만성 콩팥병 위험과도 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

◇조직검사 없이 간 상태 살피는 '간섬유화 스캔'

지방간은 일반적으로 복부 초음파 검사 등을 통해 확인한다. 지방간이 발견되면 간에 지방이 얼마나 쌓였는지뿐 아니라 간섬유화가 진행됐는지도 살피는 것이 중요하다. 간이 딱딱하게 굳는 섬유화가 심할수록 간경변증과 간암 위험이 커질 수 있기 때문이다. 복부 초음파만으로는 간섬유화 정도를 정확히 평가하기 어려워 추가 검사가 필요할 수 있다.

간섬유화 스캔은 초음파 원리를 이용해 간의 탄성도를 측정하고, 장비에 따라 간의 지방 축적 정도도 평가하는 검사다. 피부를 통해 바늘을 삽입하지 않는 비침습적 검사로, 간 조직을 직접 채취하는 조직검사에 비해 신체 부담이 적다.

◇체중 감량이 핵심…무리한 다이어트는 피해야

대사이상 지방간질환 관리의 핵심은 식사 조절과 운동을 통한 체중 감량이다. 질병관리청 자료에 따르면 체중을 3~5% 줄이면 간에 쌓인 지방이 감소할 수 있으며, 7~10% 감량하면 지방간염과 간섬유화 개선에도 도움이 될 수 있다. 다만 단기간에 무리하게 체중을 줄이는 것은 바람직하지 않다.

식사는 끼니를 거르기보다 규칙적으로 먹고, 한 끼 식사량을 적절히 조절하는 것이 좋다. 튀김이나 기름진 음식, 설탕이 많이 든 음료와 과당이 첨가된 식품은 줄여야 한다. 채소와 통곡물, 콩류, 생선 등 다양한 식품을 균형 있게 섭취하고, 포화지방이 많은 음식 대신 불포화지방을 포함한 식품을 적절히 선택하는 것이 도움이 된다.

운동은 빠르게 걷기와 자전거 타기, 수영 등 유산소 운동을 중심으로 꾸준히 실천한다. 한 번에 30분 이상, 주 3회 이상을 목표로 시작하되 체력과 건강 상태에 따라 점차 운동량을 늘리는 것이 좋다. 여기에 근력운동을 주 2회가량 병행하면 근육량과 대사 건강을 관리하는 데 도움이 된다. 운동을 거의 하지 않았다면 짧은 시간의 걷기부터 시작해 활동량을 늘려도 된다.

체중 관리뿐만 아니라 혈당과 혈압, 혈중 지질 수치를 함께 관리하고, 흡연자는 금연하는 것이 중요하다.

이문형 교수는 "건강검진 결과지에 적힌 '지방간'은 간이 보내는 첫 번째 경고장"이라며 "비만이나 당뇨병이 있다면 간섬유화 검사와 함께 식습관, 운동, 기저질환 관리까지 이어가야 간경변증과 간암으로 진행할 위험을 줄일 수 있다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com