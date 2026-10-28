DL이앤씨, ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’ 공급...교육·생활 인프라 눈길

DL이앤씨가 충남 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 일원 내포신도시 RH14블록에 공급하는 'e편한세상 내포 에듀플라츠'가 우수한 입지와 차별화된 주거 설계로 주목받고 있다.
단지는 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 총 727가구 규모로 조성되며, 전용면적별로는 84㎡ 605가구의 민간참여 공공분양과 119㎡ 122가구의 일반분양으로 구성된다.
단지는 내포신도시 중심 입지에 들어서 교육·생활 인프라가 풍부하다.
홍주초를 비롯해 반경 500m 이내에 내포중과 홍성고가 위치하며, 신도시 내 학원가도 도보로 이용할 수 있다.
중심상업지구와 충청남도청, 경찰서, 교육청 등 주요 행정기관이 가깝고, 신경천공원과 홍예공원도 인근에 자리한다.
교통 여건도 다수의 시내버스 노선과 고속·시외버스정류소를 이용할 수 있으며, 도청대로와 충남대로를 통해 주요 고속도로로 진입하기 편리하다.
홍성역을 통한 철도 이용이 가능하고, 서해선 복선전철 내포역(가칭)은 2027년 개통이 예정돼 있다.
주거 편의성을 높이는 특화 설계도 적용된다.
층간소음 저감 바닥구조 'D-사일런트플로어'와 저소음 레인지 후드 'D-사일런트 후드', 주방 및 욕실 직배기 시스템을 비롯해 라이프스타일 맞춤형 설계 'C2 하우스'와 인테리어 옵션 '디 셀렉션'이 도입된다.
4베이 판상형 위주의 평면(일부 제외)과 타입별로 팬트리와 안방 드레스룸을 구성해 개방감과 수납공간을 확대했고, 스마트 클린&케어 솔루션도 적용해 친환경적이고 스마트한 주거환경을 구현할 계획이다.
커뮤니티 시설로는 건식사우나, 게스트하우스, 피트니스센터, 실내골프연습장, 스터디라운지, 키즈라운지 등이 등이 마련되고, '드포엠파크', '드포엠플레이', '미스티포레' 등 e편한세상만의 특화 조경을 적용해 쾌적한 주거환경을 조성할 예정이다.
e편한세상 내포 에듀플라츠는 우수한 교육·생활 인프라와 특화 설계, 다양한 커뮤니티 시설을 바탕으로 내포신도시의 주거 편의성과 상품성을 높인 단지로 기대된다.