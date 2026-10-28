GS건설, 11월 ‘아르뮤제자이’ 분양...안산 첫 예술 특화 주거단지

제공=GS건설

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GS건설은 오는 11월 경기 안산시 상록구 성포동 586번지 일원 옛 홈플러스 안산점 부지에 들어서는 '아르뮤제자이'를 분양할 예정이라고 밝혔다.

아르뮤제자이는 지하 6층~지상 49층, 6개 동 규모로 조성된며, 공동주택 984가구와 오피스텔 370실 등 총 1,354가구 규모다.

아파트는 전용면적 84, 99, 104㎡ 중대형 위주로 구성되며, 오피스텔은 전용 84㎡ 단일 면적으로 구성된다.

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단지는 성포동과 중앙동 생활권을 동시에 누릴 수 있으며, 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 중앙역을 이용할 수 있다.

인천발 KTX와 GTX-C 노선 등 광역교통망 확충도 예정돼 있어 향후 수도권 접근성이 개선될 전망이다.

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교통뿐만 아니라 일상 생활에 필요한 쇼핑, 문화, 자연 환경 등의 인프라도 풍부하다.

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롯데백화점과 롯데마트, NC백화점 등 쇼핑시설이 가깝고, 노적봉공원과 성호공원 등 녹지공간 및 김홍도미술관, 성포예술광장 등 문화시설도 인접해 있다.

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커뮤니티 시설로는 사우나, 스크린골프, 퍼팅 시뮬레이터, 피트니스, 스카이라운지 등이 조성되며, 중·석식 다이닝 서비스 등 특화 커뮤니티 시설 및 서비스가 제공될 예정이다.

특히 아르뮤제자이는 예술 특화 콘셉트를 적용해 단지 곳곳에 예술 조형물과 유명 작가의 작품을 배치해 주거공간을 하나의 갤러리처럼 구현할 계획이다.

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단지명은 예술을 뜻하는 'ART'와 미술관을 뜻하는 프랑스어 'MUSEE'를 결합해 일상 속에서 예술과 취향을 경험하는 주거문화를 지향한다는 의미를 담았다.

GS건설 분양 관계자는 "옛 홈플러스 안산점 부지에 들어서는 대단지로, 특화 평면과 차별화된 커뮤니티를 통해 지역 실수요자들의 관심을 받을 것으로 기대한다"고 말했다.

홍보관은 경기 안산시 단원구 고잔동에서 운영 중이며, 견본주택은 11월 오픈 예정이다.