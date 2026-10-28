대방건설, ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’, 청약 마감 후에도 관심...선착순 의향서 접수

제공=대방건설

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대방건설이 경기 양주시 옥정신도시에 공급하는 '옥정중앙역 디에트르Ⅱ'가 청약 마감 이후에도 수요자들의 관심을 이어가고 있다.

지난 19~20일 진행된 청약에는 총 853실에 647명이 신청했다.

특히 최상층 18실에는 114명이 접수해 6.33대 1의 경쟁률을 기록했으며, 지난 22일 기준 선착순 참여의향서는 총 37건이 접수됐다.

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선착순 참여의향서는 잔여 호실 계약 관련 일정과 안내를 위한 사전 절차로, 계약 확정을 의미하지 않는다.

별도의 구비서류나 사전입금 없이 견본주택에서 접수할 수 있으며, 선착순 계약은 오는 31일부터 진행될 예정이다.

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단지는 전용 119㎡ 단일 면적으로 구성되며, 분양가는 4억원대부터 시작한다.

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침실 3개와 욕실 2개, 드레스룸, 팬트리 등을 갖췄으며, 실내형 발코니 설계를 적용했다.

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한시적으로 중도금 대출 무이자 혜택과 약 4,000만원 상당의 무상옵션 등 금융 혜택도 제공한다.

커뮤니티 시설로는 6레인 실내수영장과 피트니스센터, 사우나, 골프연습장, 다목적체육관 등이 마련된다.

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단지 동측에는 옥정호수공원이, 남측에는 학원과 상업시설이 밀집한 중심상업지구가 위치하며 주변 교육·생활 인프라도 이용할 수 있다.

교통 여건으로는 단지 앞 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭·예정)이 계획돼 있으며, 덕정역에서 GTX-C(예정)와 1호선으로 환승할 수 있는 교통망도 기대된다.

'옥정중앙역 디에트르Ⅱ'는 지하 5층~지상 최고 49층 규모의 '옥정중앙역 디에트르' 내 오피스텔 3개 동으로, 총 853실이 공급된다.