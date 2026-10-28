현대건설, ‘힐스테이트 고덕엘리스트’로 고덕 주거시장 공략

제공=현대건설

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현대건설이 경기도 평택시 고덕국제신도시에 공급하는 '힐스테이트 고덕엘리스트'의 본격적인 분양에 나섰다.

단지는 고덕국제화지구 A12·A65블록에 들어서며, A12블록은 지하 1층~지상 23층, 942가구이며 A65블록은 지하 2층~지상 27층, 837가구로 총 1,779가구 규모다.

현대건설은 연내 A31·A34·A35블록에서도 추가 공급을 계획하고 있어 고덕국제신도시에 약 4,500가구 규모의 힐스테이트 브랜드타운을 조성할 계획이며, 정당계약은 11월 9일부터 11일까지 3일간 견본주택에서 진행될 예정이다.

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단지는 조경 비율을 40%대로 확보하고 동간 거리를 최대 148m까지 넓혀 쾌적한 주거 환경을 구현했다.

내부는 4Bay 판상형 위주로 설계했으며, 알파룸과 안방 대형 드레스룸, 현관 팬트리, 세대별 전용 창고 등을 적용해 공간 활용도를 높였다.

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교육 및 생활 특화 커뮤니티로 공기청정 기술을 적용한 실내 놀이터 'H 아이숲'을 비롯해 도서관, 독서실, 돌봄교실, 어린이집 등이 조성되고, 피트니스센터와 실내골프연습장, GX룸, 게스트하우스 등 다양한 편의시설도 블록별로 들어선다.

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입지 여건으로 단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접해 반도체 산업 배후 주거지로 주목받고 있다.

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평택시청 신청사(예정)를 중심으로 한 행정타운과 중심상업지역 개발이 계획돼 있으며, 기존 서정리역 상업지구의 생활 인프라도 이용할 수 있다.

교육시설로는 고덕3초·고덕8초·고덕6중(각 예정)과 민세초·중, 송탄고 등이 인근에 있으며, 국제학교가 계획된 에듀타운과도 가깝다.

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교통 측면에서는 수도권 지하철 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역을 이용할 수 있고, BRT 정류장 조성과 수원발 KTX 직결사업 등 교통 개선 계획도 예정돼 있으며, 주변에는 아홉거리 근린공원과 댕당산, 댕당공원 등이 자리한다.

분양 관계자는 "분양가 상한제가 적용되는 합리적인 분양가와 특화 설계, 삼성전자 평택캠퍼스와의 직주근접성, 교육 여건 등을 갖춘 단지"라며 "고덕의 새로운 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.