롯데건설, ‘경기광주역 롯데캐슬시그니처’ 2단지 10월 분양

제공=롯데건설

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롯데건설이 경기도 광주시 쌍령동 일원에 조성하는 '경기광주역 롯데캐슬시그니처' 2단지를 분양한다.

단지는 지하 10층~지상 최고 26층, 10개 동, 전용면적 59~246㎡, 총 1,249가구 규모로 앞서 공급하는 1단지 1,077가구와 합쳐 총 2,326가구 규모의 롯데캐슬 브랜드 타운으로 조성된다.

2단지는 입주민의 편의와 여가, 교육을 고려한 5대 특화 서비스를 도입하는 것이 특징이다.

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경기광주역까지 이동을 지원하는 입주민 전용 셔틀버스를 비롯해 전문 식음료 브랜드의 중·석식 서비스, 단지 내 인도어 골프장, 프리미엄 관리형 독서실 등을 마련한다.

또한 내년 개장 예정인 롯데리조트 울산의 특별회원가 혜택을 오픈 시점부터 5년간 제공할 계획이다.

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우수한 자연환경과 교통 인프라 등 1단지와 공유하는 입지적 강점을 2단지에서도 그대로 누릴 수 있다는 점도 특징이다.

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단지는 민간공원조성 특례사업으로 조성되는 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원을 품고 있으며, 공원에는 사계의 숲과 유리온실, 탐조 공간, 숲공연장 등 다양한 녹지·문화시설이 들어설 예정이다.

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교통 여건으로는 경강선 경기광주역을 이용할 수 있으며, 경충대로와 태전JC, 경기광주JC, 쌍동JC 등을 통한 차량 이동도 편리하다.

생활 인프라로 인근 광주시 G-스타디움을 비롯해 대형마트와 경안시장 등을 이용할 수 있으며, 경안천 수변공원 조성사업도 추진될 예정이다.

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롯데건설 관계자는 "쌍령공원의 쾌적한 자연환경과 경기광주역 중심의 교통·생활 인프라에 더해 셔틀버스와 식음료 서비스 등 실생활 편의를 고려한 상품을 적용했다"며 "다양한 라이프스타일을 충족하는 주거단지로 선보이겠다"고 말했다.