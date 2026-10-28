'내부통제' 외치던 정상혁 신한은행장, 대규모 정보 유출에 국감 질타…금감원 제재 기로 속 연임 가도 '빨간불'

신한은행의 개인정보 유출 사고로 피해를 입은 고객은 2만5000여 명에 달한다. 사진제공=신한은행

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최근 은행권에서 잇따라 발생한 개인정보 유출 사고 가운데 신한은행의 피해 규모가 압도적으로 큰 것으로 나타났다. KB국민은행은 고객과 임직원을 포함해 2210명, 하나은행은 89명의 정보가 유출된 반면 신한은행은 피해 고객만 2만5000여명에 달한다. 금융당국이 해킹 사고에 대한 최고경영자(CEO)의 내부통제 관리 책임을 검토하고 나선 가운데 신한은행 측은 사고 공개 이후 한 달 가까이 지나도록 정보 유출 자체에 대한 배상 여부 등 구체적인 보상 방안을 확정하지 못한 상황이다.

신한은행은 지난 1일 대출모집인 전용 모바일 서비스에서 외부 공격자가 본인확인 절차를 우회해 고객의 개인·신용정보를 빼내 갔다고 공개했다. 유출 정보에는 이름과 전화번호, 연소득, 대출 관련 정보 등이 포함됐다. 주민등록번호 66건과 연계정보(CI) 97건도 유출돼 명의도용 등 2차 피해 우려가 제기됐다.

정상혁 신한은행장은 올해 1월 2일 신년사에서 내부통제 체계를 영업문화로 정착시키고 금융사고 예방 시스템을 강화해 소비자 자산을 보호하는 '금융 안전망'을 구축하겠다고 밝혔다. 그러나 내부통제 강화를 강조한 지 9개월 만에 대규모 정보 유출 사고가 발생했다.

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금융감독원은 신한은행 현장검사를 마치고 법규 위반 여부와 제재 대상·수위를 검토하고 있다. 이찬진 금감원장은 지난 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 최근 금융권 해킹 사고와 관련해 CEO의 내부통제 관리 책임을 다루는 첫 사례가 될 수 있다고 밝혔다. 금융당국의 제재 심사 결과는 올해 말 임기가 만료되는 정 행장에게 부담으로 작용할 수 있다. 정 행장은 같은 국감에서 연임 문제는 당장 생각해 보지 않았다며 피해자 구제와 재발 방지에 전념하겠다고 밝혔다.

피해 보상 문제 역시 논란이다. 국감에서 한창민 사회민주당 의원은 2차 피해가 발생하더라도 고객이 정보 유출과의 인과관계를 입증하기 어렵다며 은행의 책임을 지적했다. 정 행장은 "2만5000명에 대해서는 일단 전액 보상을 계획하고 있다"고 답했다.

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그러나 신한은행 관계자는 26일 스포츠조선과의 통화에서 실제 피해가 발생하면 보상한다는 기존 방침을 설명하면서도 정보 유출 자체에 대한 배상 여부는 아직 논의 중이라고 밝혔다. 현금 보상 여부도 정해진 것이 없고 "다 열려 있는 상황"이라고 했다. 내부적으로 보상안을 서둘러 결정해야 한다면서도 구체적인 일정은 제시하지 않았다.

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정상혁 신한은행장이 지난 1월 2일 신년사를 발표하고 있다. 정 행장은 이날 내부통제 강화를 강조하며 소비자 자산을 보호하는 '금융 안전망'을 구축하겠다고 밝혔다. 사진제공=신한은행

수수료 면제와 환율 우대 등 VIP 수준의 혜택도 거론된다. 이에 대해 은행 관계자는 "현재는 검토 중인 상황"이라며 말을 아꼈다. 그러나 이러한 혜택은 신한은행과 거래를 유지해야 받을 수 있어 거래를 중단하려는 고객에게는 실효성이 제한적일 수 있다. 이들에 대한 별도 보상 방안도 아직 구체화되지 않았다.

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피해 고객 지원책으로는 유출 고객 전원에게 1년간 최대 1000만원을 보장하는 사이버금융범죄 피해보상 보험 가입 지원 방안도 거론된다. 다만 실제 금융범죄 피해가 발생해야 보험금이 지급되므로 정보 유출 자체에 대한 손해배상과는 별개다.

이 가운데 피해자들의 법적 대응까지 추진되면서 파장이 커지고 있다. 법무법인 세담은 피해 고객을 대상으로 1인당 10만~30만원의 손해배상을 청구하기 위한 소송 참여자를 모집하고 있다. 개인정보 보호법상 일정 요건을 충족하면 구체적인 손해액을 입증하지 않고도 법정손해배상을 청구할 수 있다.

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이런 가운데 신한은행의 올해 정보보호 예산은 5대 은행 중 최하위로 나타났다. 전체 IT 예산 대비 정보보호 예산 비중도 9.1%로 가장 낮았다. 올해 정보보호 예산 편성액은 405억9100만원으로 지난해보다 47억300만원(10.4%) 감소했다. KB국민은행(860억7500만원)의 절반에도 미치지 못하는 수준이다. 은행 측은 올해 정보보호 예산과 관련해 "편성액이 축소된 것이지 집행액이 축소된 것은 아니다"라며 이번 사고 대응으로 올해 실제 집행액은 늘어날 것이라고 설명했다.

신한은행은 사고 이후 내년도 정보보호 예산을 업계 최고 수준으로 확대하는 방안을 검토하고 있다. 은행 관계자는 "'최고 수준으로 하겠다'는 표현 자체는 유출 사고 이후에 나온 것"이라고 밝혔다. 한 금융권 관계자는 "신한은행이 사고 이전 정보보호 예산을 줄였다가 대규모 정보 유출 이후에야 확대를 검토하고 있다는 점은 아쉬운 대목"이라며 "사고 수습도 중요하지만 사전 예방을 위한 정보보호 투자에 더 무게를 뒀어야 한다"고 지적했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com