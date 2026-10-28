고객 음식에 침 뱉은 배달기사 공분…"심심해서 그랬다"

사진출처=차이나닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 배달 기사가 고객의 음식에 침을 뱉는 장면이 CCTV에 촬영돼 공분을 사고 있다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 왕 모씨는 지난 24일 배달 음식을 받은 뒤 음식에 끈적한 액체가 묻어 있는 것을 발견했다. 이후 주변 CCTV 영상을 확인한 결과, 배달 기사가 음식에 침을 뱉는 장면을 확인했다고 주장했다.

왕씨는 배달 기사와 이전에 다툼을 벌이거나 갈등을 겪은 적이 없었다고 밝혔다.

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해당 사실을 확인한 배달 플랫폼은 음식값을 환불하고 같은 금액대의 할인권을 지급하는 한편, 해당 기사에게 벌금을 부과하고 배달 업무를 제한한 것으로 알려졌다.

해당 배달 기사는 침을 뱉은 이유에 대해 "심심해서 그랬다"며 잘못을 인정했다.

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왕씨는 배달 플랫폼 측에 후속 조치가 미흡하다면서 너무 가벼운 제재라고 불만을 터뜨렸다.

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신고를 접수한 경찰은 해당 배달기사를 불러 사건의 경위에 대해 조사 중인 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com