에그타르트 위에 곤충 올렸더니 판매 불티…혹시 바퀴벌레?

사진출처=사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 바퀴벌레를 닮은 곤충을 통째로 올린 에그타르트가 등장해 온라인에서 화제를 모으고 있다.

외형 때문에 거부감을 나타내는 소비자들이 적지 않지만, 이색적인 디저트를 맛보기 위해 다른 지역에서 찾아오는 손님도 있는 것으로 전해진다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 광둥성 순더의 한 음식점은 튀긴 곤충을 올린 이른바 '물바퀴벌레 에그타르트'를 선보여 관심을 끌고 있다.

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음식점은 10월 초 해당 메뉴를 출시했는데 가격은 3개 한 세트에 28위안(약 5600원)이다.

에그타르트 위에 바퀴벌레를 연상시키는 커다란 곤충 한 마리를 얹은 모습이 중국 SNS를 통해 퍼지면서 화제가 됐다.

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음식점 주인 판씨는 메뉴 이름과 달리 실제로 사용하는 곤충은 바퀴벌레가 아니라 물속에서 생활하는 물방개류의 딱정벌레라고 설명했다. 식용이 가능하며 영양학적·약용 가치도 있다는 주장이다.

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이 곤충은 중국 전통의학에서도 활용되는 것으로 알려졌다. 전통적으로 피부와 신장 건강을 돕고 혈액순환을 개선하며, 어혈을 풀고 근육과 뼈를 튼튼하게 하는 데 도움이 된다고 여겨진다.

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조리 과정을 보면 곤충 특유의 냄새를 먼저 제거한 뒤 온도를 조절해 바삭해질 때까지 튀긴다. 시각적인 특징과 풍미를 살리기 위해 날개도 그대로 남겨둔다.

완성된 디저트는 달콤한 에그타르트와 짭짤하고 바삭한 곤충 튀김이 어우러지는 맛이라고 한다. 식당 주인 판씨는 에그타르트 위에 바삭한 감자칩을 얹은 것과 비슷한 식감이라고 설명했다.

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이색 메뉴를 맛보기 위해 광저우와 홍콩에서 찾아오는 손님도 있다. 판씨는 하루 평균 약 20세트를 판매하고 있다고 밝혔다.

반응은 엇갈린다. 중국 SNS에서는 곤충의 생김새 때문에 먹기 어렵다는 반응이 이어졌다. 일부는 "쳐다보는 것조차 힘든데 어떻게 먹느냐", "물바퀴벌레도 결국 바퀴벌레처럼 보여 음식으로 받아들이기 어렵다" 등의 댓글을 남겼다.

반면 해당 곤충이 중국 남부의 식문화와 전통적인 식료·약용 재료에 사용돼 왔다는 점에 관심을 보이는 사람들도 있다. 한 SNS 사용자는 사육에 깨끗한 물이 필요하고 최근에는 구하기가 어려워 가격이 비싸졌다는 취지의 의견을 내놨다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com