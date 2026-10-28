"친환경·기능성 소재 협력 강화"…코스맥스, 원료 파트너사 간담회 개최

◇27일 경기도 성남시 판교 스타트업 캠퍼스에서 열린 '2026 코스맥스 원료 파트너사 간담회'. 사진제공=코스맥스

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코스맥스가 원료사와 협력을 강화해 글로벌 규제 대응과 친환경·기능성 소재 발굴에 나선다.

코스맥스는 지난 27일 경기도 성남시 판교 스타트업 캠퍼스에서 최경 대표이사와 강승현 R&I유닛 원장, 국내외 20여 개 원료사 관계자 약 40명이 참석한 가운데 '2026 코스맥스 원료 파트너사 간담회'를 개최했다.

이번 간담회에서는 국내외 시장·규제 동향을 공유하고 신규 원료 발굴과 안전성 평가 자료 표준화, 공동 연구 및 제품화 협력 방안을 논의했다.

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코스맥스는 2028년 시행 예정인 안전성 평가 제도에 대비해 원료 선정 초기부터 안전성·효능 자료를 공유하고 원료사와 규제 대응 역량을 강화할 계획이다.

또한 스킨케어와 선케어 분야의 기능성 및 사용감 개선 수요에 맞춰 프리미엄 원료 확보와 제형 기술 고도화를 추진한다.

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클린뷰티 기준 강화에 대응해 친환경·대체 소재 발굴을 확대하고, 레티놀과 NAD+ 등 기능성 성분의 퍼스널케어 적용 가능성도 검토한다.

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아울러 SNS 마케팅에 활용하기 좋은 시각적 효과를 구현하는 원료 발굴을 강화하고, 협업 플랫폼 '이비즈(e-Biz)'를 확대 개편해 원료 제안 절차를 간소화할 방침이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com