2021년 이후 5대 은행 전체 징계 건수 1766건…여신 업무 관련 31.9%

2021년 1월부터 올해 8월까지 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행에서 대출 관련 여신 업무로 564건의 징계가 이뤄진 것으로 나타났다.

국회 정무위원회 소속 박대출 의원(국민의힘)이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면, 이 기간 5대 은행의 전체 징계 건수는 1766건으로 집계됐다.

이 가운데 대출 심사·취급·사후관리 소홀과 불건전 여신 취급 등 여신 업무 관련 징계는 전체의 31.9%(중복 포함)를 차지했다.

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여신 업무 관련 징계 수위는 견책이 67.7%로 가장 많았고, 감봉 24.6%, 정직 4.6%, 면직 3.0% 순이었다.

이 밖에 횡령 103건, 성비위·직장 내 괴롭힘 84건, 시재·현금 관리 소홀 65건, 사적 금전대차 55건 등의 사유로 징계가 이뤄졌다.

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전체 징계 수위별로는 견책이 960건(54.4%)으로 가장 많았으며, 감봉 470건(26.6%), 정직 197건(11.2%), 면직 138건(7.8%), 문책경고 1건(0.1%) 순이었다.

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한편 적발 경위가 기재된 사례 중 92.5%(1188건)는 은행 자체감사로 확인됐으며, 금융감독원 적발은 66건(5.1%), 민원 제보는 31건(2.4%)이었다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com