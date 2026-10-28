"남자친구가 성폭행" 여성, 무고죄 유죄…신고 이유가 '황당'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 남자친구를 성폭행범으로 몰아 허위 신고한 대만 여성이 법원에서 무고죄 유죄 판결을 받았다.

여성이 신고한 이유는 어이없게도 자신의 금목걸이와 금팔찌를 망가뜨렸기 때문으로 알려져 공분을 사고 있다.

ET투데이 등 대만 매체들에 따르면, 타이중 지방법원은 최근 무고죄로 기소된 여성의 항소심에서 원심의 형량이 적절하다고 판단해 항소를 기각했다. 법원은 여성에게 징역 4개월을 선고하되, 2년간 형의 집행을 유예하고 판결 확정 후 1년 이내에 벌금 2만 대만달러(약 80만원)를 납부하도록 했다. 이번 판결은 더 이상 상소할 수 없어 확정됐다.

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판결문에 따르면 여성은 2025년 9월 13일 오후 1시쯤 타이중에 있는 자신의 집에서 당시 남자친구였던 A와 사소한 문제로 다퉜다. 이 과정에서 A가 실수로 여성의 금목걸이와 금팔찌를 잡아당겨 망가뜨렸다. 두 사람은 이후 화해를 했고, 합의하에 성관계를 가졌다.

그러나 여성은 목걸이와 팔찌가 훼손된 데 불만을 품었다. 다음 날 오후 경찰서를 찾은 그녀는 A가 강제로 입을 맞춘 뒤 성폭행했다고 신고했다. 신고를 접수한 경찰은 여성과 함께 병원을 찾아 상처를 확인하고 관련 증거를 채취했으며, 사건을 검찰에 넘겼다.

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수사 과정에서 사건은 반전됐다. 여성은 검찰 조사에서 A가 자신의 의사에 반해 성관계를 한 것은 아니라고 인정했다. 금목걸이를 망가뜨린 일에 화가 나 허위로 성폭행 피해를 주장했다는 취지였다. 여성은 이후 고소를 취하했고, 검찰은 A에게 혐의가 없다고 판단해 불기소 처분했다. 반면 허위 신고를 한 여성은 무고 혐의로 기소됐다.

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1심 재판부는 여성이 수사 과정에서 범행을 인정했고, 과거 형사처벌 전력이 없다는 점 등을 고려해 징역 4개월을 선고했다. 다만 당시에는 A와의 합의가 이뤄지지 않은 상태였다.

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여성은 형량이 지나치게 무겁다며 항소했다. 전과가 없고 범행을 인정했으며, 1심 판결 이후 A와 합의하고 배상도 완료했다는 점을 들어 선처를 요청했다.

항소심 재판부는 1심이 범행의 경위와 사후 태도 등을 충분히 고려해 형량을 정했으며, 징역 4개월이 지나치게 무겁다고 볼 수 없다고 판단했다. 이에 따라 형량을 다시 정해 달라는 여성의 항소는 기각했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com