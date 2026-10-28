"아이들 접종 못 하고 발길 돌린다"…NIP 소아 독감 백신 품귀, 수급 대책 촉구

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인플루엔자(독감) 유행이 예년보다 한 달 이상 일찍 찾아온 가운데, 일선 의료기관에서 국가예방접종사업(NIP) 소아 독감 백신이 부족해 환자들이 접종을 받지 못하는 사태가 현실화되고 있다는 지적이 나왔다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재·의정부 튼튼어린이병원장)는 일선 현장의 백신 품귀 현상을 지적하며, 질병관리청과 지자체 등 관계 당국에 실시간 백신 수급관리 시스템 구축 및 조속한 재분배 대책 마련을 강력히 촉구했다.

협회는 "경기도의 일부 소아청소년 의료기관은 2주 넘게 NIP 소아 독감 백신이 바닥나 보건소에 공급을 요청했으나 백신이 없다는 답변만 받았다"며 "질병관리청이 절기 중 백신 재분배를 계획하고 있지만 현장에서는 이처럼 필요한 시점에 백신을 구하지 못하고 있다"고 주장했다.

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이어 협회는 "올해는 9월 11일 이미 인플루엔자 유행주의보가 발령될 만큼 유행이 예년보다 한 달 이상 일찍 시작됐고 특히 학령기 어린이 환자가 많다"며 "접종이 가장 시급한 시기에 백신이 없어 아이들을 돌려보내는 일이 없도록 관계 당국은 부족 실태를 조사해 공급 대책을 하루라도 빨리 마련해야 한다"고 촉구했다.

최용재 회장은 "NIP 소아 독감 백신은 접종 시작 단계부터 배분이 합리적으로 이뤄져야 하는데 그렇지 못해 매년 백신이 남는 의료기관과 모자라는 의료기관이 동시에 생긴다"며 "백신 같은 생물학적 제제는 각 병원의 재고가 실시간으로 반영되는 수급관리 시스템을 갖춰야 한다"고 강조했다. 이어 "콜드체인(저온 유통) 모니터링이 이뤄지고 있다면 이미 병원에 보관 중인 백신이라도 필요한 곳으로 주고받을 수 있도록 해야 한다"며 "이때 백신을 주는 병원도, 받는 병원도 손해를 보지 않도록 제도적 장치가 함께 마련돼야 한다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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