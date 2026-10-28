소아응급의학회 "경찰, 응급실 진료 방해하고도 사과 거부…소아응급 붕괴 책임져야"

[스포츠조선 장종호 기자] 대한소아응급의학회(이하 학회)가 소아응급의료센터 압수수색 과정에서 진료 방해가 발생했다며 경찰에 공개 사과와 재발 방지 대책을 요구했다.

학회는 28일 발표한 성명서를 통해 전날 국회 보건복지위원회 종합국정감사에서 다뤄진 소아응급의료센터 압수수색 사태와 관련해 경찰의 수사 방식과 국감 답변을 강하게 비판했다.

학회는 경찰이 압수수색 당시 응급실에 환자가 없어 진료 방해가 없었다는 취지로 해명한 데 대해 "명백한 사실 왜곡"이라고 반박했다. 소아응급의료센터는 환자가 없는 시간을 전제로 운영할 수 없으며, 당시에도 긴박한 처치와 처방이 진행 중이었다는 것이다.

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학회에 따르면 경찰은 압수수색 당일 세 차례에 걸쳐 응급센터를 방문했고, 여러 시간대에 걸쳐 진료 공간을 돌아다녔다. 학회는 수사 대상이 된 진료실과 침상이 비어 있지 않았으며, 환자가 퇴원하기를 기다렸다가 빈 응급실을 수색했다는 경찰의 해명은 진료 방해 책임을 회피하기 위한 것이라고 비판했다.

사망 환아에 대한 처치가 마무리되지 않은 상황에서 경찰이 현장에 출동한 점도 문제 삼았다. 학회는 환아에게 약 1시간 동안 심폐소생술을 시행한 뒤에도 처치와 처방이 마무리되지 않은 상황에서 형사와 과학수사대가 현장에 도착했다고 밝혔다. 이들이 약 40분간 센터에 머물며 담당 전문의에게 면담을 요구하고, 동의 없이 진료 공간을 촬영했다는 주장도 제기했다.

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학회는 경찰이 현장 대응의 책임을 관할 문제로 돌리는 태도도 비판했다. 응급실에 출동해 진료 현장에 영향을 미친 만큼, 관할을 이유로 책임을 회피해서는 안 된다는 주장이다.

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압수수색 대상 의료진조차 제대로 특정하지 못한 채 영장을 집행했다는 의혹도 제기했다. 학회는 경찰이 국정감사 전날인 26일 병원 측에 사망 환아의 진료를 담당한 의료진의 인적 사항을 요청하는 공문을 보냈다고 밝혔다. 압수수색을 진행한 뒤에야 담당 의료진을 확인하려 한 것은 수사의 기본적인 사실관계조차 사전에 충분히 파악하지 못했다는 점을 보여준다고 주장했다.

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학회는 경찰이 담당 의사를 특정하지 못한 상태에서 압수수색을 결정한 경위와 내부 의사결정 과정을 투명하게 공개하라고 요구했다.

경찰이 국정감사에서 사과 대신 '안타깝다'는 취지의 입장을 밝힌 데 대해서도 강하게 반발했다. 학회는 "사과와 유감 대신 내놓은 '안타깝다'는 말은 현장 의료진에 대한 모욕"이라고 비판했다. 이어 무리한 공권력 행사로 소아응급의료센터가 마비되고 환아가 제때 치료받지 못하는 상황이 발생하더라도 같은 입장만 되풀이할 것이냐고 반문했다.

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학회는 국정감사 직후 아주대병원 소아응급센터에서 의료진의 추가 사직서 제출이 이어지고 있다고 밝혔다. 극심한 피로감과 모욕감, 상황이 개선되기 어렵다는 절망감이 의료진 이탈로 이어지고 있다는 주장이다.

학회는 경기남부경찰청에 ▲진료 방해와 국정감사 증언 논란에 대한 현장 의료진 및 국민 대상 사과 ▲담당 의사조차 특정하지 못한 상태에서 압수수색을 진행한 사유와 내부 결정 경로 공개 ▲112 신고에 따른 응급실 출동 및 현장 대응 가이드라인의 11월까지 제정 ▲제정된 가이드라인의 공개와 국회 보건복지위원회 공식 보고를 요구했다.

학회는 요구사항이 이행되지 않을 경우 의료진의 대규모 이탈이 예상된다며, 이로 인해 전국 소아응급의료센터의 진료가 마비되고 환아 피해가 발생한다면 그 책임은 경찰에 있다고 경고했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com