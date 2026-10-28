10억원짜리 명품 귀걸이 삼킨 도둑…경찰 2주 후에 회수

사진출처=CNN, ABC

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 남성이 명품 보석 매장에서 10억원짜리 다이아몬드 귀걸이를 훔친 뒤 체포 과정에서 이를 삼킨 것으로 드러났다.

그는 귀걸이가 몸 밖으로 배출될 때까지 약 2주간 경찰의 감시를 받았고, 보석에 새겨진 일련번호를 통해 범행 증거가 확인됐다.

CNN, ABC 등 미국 매체들에 따르면 제이선 길더는 플로리다주 올랜도에 있는 명품 보석 매장에서 귀걸이를 훔친 혐의로 법정에 섰다. 그는 강도와 중절도 혐의로 유죄 평결을 받았으며 오는 12월 7일(현지시각)로 선고가 내려질 예정이다.

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검찰에 따르면 길더는 2025년 2월 올랜도의 쇼핑몰에 있는 티파니앤코 매장에서 프로농구 선수 대신 보석 구매를 협상하는 대리인인 것처럼 행세했다. 고가의 보석을 직접 확인할 수 있도록 직원들을 속인 뒤 귀걸이 등 76만달러(약 10억원)가 넘는 상품을 집어 들고 달아나려 했다.

이 과정에서 매장 직원을 상대로 폭력을 행사한 것으로 조사됐다. 함께 가져가려던 다이아몬드 반지는 직원이 그의 손에서 쳐내 현장에서 회수했다.

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길더는 매장을 빠져나온 뒤 차량을 타고 도주했다. 경찰은 곧바로 차량을 추적해 그를 붙잡았다. 당시 경찰관들은 길더가 입안의 물건을 삼키려는 모습을 발견했다.

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이후 실시한 엑스레이 검사에서 소화기관 안에 이물질이 있는 것으로 확인됐다. 검찰은 길더가 증거를 감추기 위해 귀걸이를 삼켰다고 밝혔다. 수사당국은 귀걸이가 몸 밖으로 배출될 때까지 약 2주간 길더의 상태를 감시했다. 이후 회수한 보석을 세척한 뒤 티파니앤코 측에 보내 감정을 의뢰했다. 매장 관계자는 새겨진 표기와 일련번호를 확인, 도난당한 귀걸이와 일치한다는 사실을 확인했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com