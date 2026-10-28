"가로수에서 열매 떨어졌다"…엄마 품에 안긴 신생아 머리 맞고 숨져

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아르헨티나에서 엄마 품에 안겨 있던 생후 12일 된 신생아가 나무에서 떨어진 아보카도에 머리를 맞고 숨지는 비극이 발생했다.

아기의 어머니는 사고 전부터 유치원 앞 나무의 가지치기를 요구하는 민원이 여러 차례 제기됐지만 지방자치단체가 제대로 대응하지 않았다고 주장했다.

TN 등 현지 매체들에 따르면 사고는 지난 22일(현지시각) 오전 8시쯤 아르헨티나 부에노스아이레스주 킬메스시에 있는 유치원 출입구 인근에서 발생했다. 당시 아기의 어머니는 5살 아들을 유치원에 데려다주기 위해 집을 나섰고, 생후 12일 된 아들을 품에 안고 있었다.

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그때 유치원 입구 주변에 있던 아보카도나무 세 그루 가운데 한 그루에서 열매가 떨어져 아기의 머리를 강하게 때렸다. 아기는 두개골에 여러 곳의 골절상을 입고 출혈까지 발생한 것으로 전해졌다.

주변에 있던 다른 학부모들과 유치원 교사들이 어머니를 도우며 응급 지원을 요청했지만 구조대 출동이 지연됐다.

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약 30분이 지나자 아기의 아버지가 직접 아기를 병원으로 데려갔다. 응급수술을 받은 아기는 중환자실에서 치료를 받았지만 상태가 악화돼 끝내 숨졌다.

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유족은 사고가 발생한 장소의 나무 관리 문제를 제기했다. 아기 엄마는 유치원 측이 지난해부터 나무 가지치기를 요청하는 민원을 여러 차례 냈지만, 시 당국으로부터 아무런 답변을 받지 못했다고 주장했다. 해당 장소에서는 이전에도 사고가 있었다는 것이 유족 측 설명이다.

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그는 아기가 사고를 당한 뒤에야 시 관계자들이 나무를 정리하러 왔다며 "사람들 눈을 피해 나무를 가지치기하러 왔다"고 비판했다. 현지 보도에 따르면 가지치기 작업은 사고 발생 이틀 뒤 이뤄졌다.

반면 킬메스 시 당국은 해당 나무의 상태가 양호했으며 열매가 자연적으로 떨어진 것이라는 취지로 설명했다. 나무 관리에 소홀함이 있었는지, 사전에 제기된 민원이 실제로 처리되지 않았는지는 수사를 통해 확인돼야 할 부분이다.

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현지 수사당국은 처음에 과실치상 사건으로 분류했던 수사를 아기가 숨진 뒤 과실치사 사건으로 변경했다. 수사당국은 관계자들을 불러 관련 조사를 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com