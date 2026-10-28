연세사랑병원, 국감서 또 도마 위…조배숙 의원 "대리수술 의혹 재조사·급여비 환수 검토" 촉구

정은경 보건복지부 장관에게 질의 중인 국민의힘 조배숙 의원(왼쪽). 사진출처=국회의사중계시스템

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[스포츠조선 장종호 기자] 서울의 관절전문병원 연세사랑병원이 국정감사에서 또다시 도마 위에 올랐다.

줄기세포 보관업체 스카이브를 둘러싼 논란에 이어 대리수술 주장과 무릎 골관절염 치료용 자가지방 유래 기질혈관분획(SVF) 주사의 연골 재생 광고 의혹 등이 국감에서 제기됐다.

정은경 보건복지부 장관은 대리수술 의혹에 대한 재조사 필요성과 건강보험 급여비 환수 가능성을 확인하고, SVF 광고와 줄기세포 보관 문제도 관계 기관과 함께 살펴보겠다고 밝혔다.

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국민의힘 조배숙 의원은 27일 국회 보건복지위원회 종합국정감사에서 연세사랑병원에 대한 2024년 정부 합동조사가 부실하게 이뤄졌다며 재조사를 촉구했다.

앞서 2024년 국정감사에서는 연세사랑병원 의사 1명이 연간 4000여 차례 수술한 것으로 진료비를 청구한 사실이 알려지면서 대리수술 의혹이 제기됐다. 같은 해 12월 보건복지부와 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 서초구 보건소가 합동조사를 벌였지만 위법 사항을 확인하지 못한 것으로 알려졌다.

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이에 조 의원은 당시 조사 대상이 2022~2024년 수술 55건에 그쳤고, 현재 관련 재판에서 다뤄지는 2019~2021년 수술은 조사 범위에서 제외됐다고 지적했다. 조사 대상 55건 가운데 하루 수술 15건과 외래 진료 60건 이상을 청구한 날도 8일이나 있었다고 설명했다.

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그러면서 조 의원은 "조사단이 병원장이 주요 수술 과정에 10~15분간 참여했다는 병원 측 설명 등을 근거로 허위 기록을 확인하지 못했다고 판단했다"며 "병원 측 얘기만 듣고 조사를 끝낸 것 아니냐"고 비판했다. 외래·수술기록 외에 환자 진술이나 관련자 조사 등을 충분히 확인했는지도 문제 삼았다.

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또한 조 의원은 병원장이 의료기기 업체 직원들에게 수술을 맡긴 혐의로 재판받고 있다는 점도 거론했다. 재판 과정에서 나온 업체 직원의 증언과 병원 홍보영상을 제시하며 비의료인의 수술 참여 여부를 다시 조사해야 한다고 촉구했다. 업체 직원이 드릴로 뼈에 구멍을 뚫거나 핀을 삽입한 사례를 두고 병원 측이 단순 보조 행위라고 해명한 사실도 언급했다.

비의료인이 의사와 함께 의료행위에 참여한 경우 해당 행위에 대한 요양급여비를 적법하게 지급받을 수 없다는 대법원 판례도 제시했다.

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조 의원은 정은경 장관을 향해 관련 증거가 있는 만큼 형사재판의 확정판결을 기다리지 않고 부당 청구한 급여비를 환수할 수 있는지 검토해야 한다고 요구했다.

이에 정 장관은 "이 사안의 세부 사항을 지금 파악하지 못하고 참석해 확인하겠다"며 "재조사 필요성과 환수 가능성을 확인하고 별도로 보고하겠다"고 답했다.

SVF 주사의 효과를 둘러싼 광고 문제도 도마 위에 올랐다.

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SVF 주사는 환자 본인의 지방조직에서 추출한 기질혈관분획을 무릎 관절강에 주입하는 시술로, 무릎 골관절염 환자의 통증 완화와 관절 기능 개선을 목적으로 2024년 6월 신의료기술로 인정됐다.

조 의원은 신의료기술평가 과정에서 세포의 추출·처리·보관 과정이 충분히 검증됐는지 살펴봐야 한다고 주장했다. 살아 있는 세포를 환자에게 직접 주입하는 만큼 안전성과 품질관리 문제도 확인할 필요가 있다는 취지다. 특히 인정된 효과는 통증과 관절 기능 개선인데도 연골 재생 효과가 있는 것처럼 광고하고 있다며 연세사랑병원 고용곤 병원장의 방송 발언과 온라인 홍보물을 문제 삼았다.

정 장관은 "연골 재생 효과까지 인정되지 않은 행위인데 그렇게 광고하는 것은 부당 광고"라며 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 하겠다고 답했다.

줄기세포 보관업체 스카이브를 둘러싼 의혹도 제기됐다.

조 의원은 연세사랑병원 환자들이 지방 유래 줄기세포를 채취해 보관하면 필요할 때 다시 시술받을 수 있다는 설명을 듣고 계약을 체결했다며, 환자 약 1만 5000명으로부터 450억원 규모의 보관료를 받았다는 의혹을 제기했다.

조 의원은 식품의약품안전처가 세포 반출 이력이 확인되지 않는다는 취지로 답변한 데 대해서도 환자 진술과 관련 자료를 충분히 확인했는지 의문을 제기했다. 조 의원은 보건복지부와 식약처가 서로 책임을 미룰 것이 아니라 관계기관 합동조사를 통해 의혹을 철저히 규명해야 한다고 강조했다.

정 장관은 세포은행과 세포처리시설 관련 사안에 대해 식약처와 협의해 현황을 파악하고 대책을 검토하겠다고 답했다.

이에 앞서 국민의힘 주호영 의원(대구 수성구갑)은 연세사랑병원 관련 고발 사건 수사 공정성에 의문을 제기한 바 있다.

주 의원은 지난 15일 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 연세사랑병원 관련 고발 사건의 장기화와 반복된 불송치 결정, 사건 재배당 경위 등을 문제 삼았다. 주 의원은 "방배경찰서에 연세사랑병원과 관련된 고발 사건이 오래전부터 수년째 계속되고 있는 것 같다"고 주장했다.

이어 주 의원은 기존에 무혐의 또는 불송치 결정을 내린 경찰서에 관련 사건이 다시 배당되는 것은 적절하지 않다는 취지로 지적했다. 주 의원은 "무혐의를 했다고 계속 이의가 제기되는데 그걸 다시 거기에 두는 건 안 맞는 것 같다"며 "이렇게 장기적으로 계속된 사건이나 수사기관에 대한 불신이 있는 사건은 상급 관서에서 들여다보라"고 주문했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com