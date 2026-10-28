'1894만 돌파' 외국인 관광객 역대 최대…"3000만·4000만 시대, 지역관광이 핵심"

◇최휘영 문체부 장관은 28일 관광 분야 기자 간담회를 열고 올해 관광 부야 성과와 향후 정책 방향을 밝혔다. 사진제공=문체부

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정부가 지역관광 활성화를 통해 방한객 3000만명 유치 청사진을 내놓았다. 관광객의 수도권 쏠림을 완화하고 지방공항과 지역 콘텐츠를 연계해 관광 수요를 전국으로 확산하겠다는 구상이다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 28일 관광 분야 기자간담회를 열고 올해 관광 분야 성과와 향후 정책 방향을 밝혔다.

문체부에 따르면 지난 10월 27일 기준 방한 외래관광객은 지난해 연간 역대 최다인 1894만명을 넘어섰다. 지난해보다 두 달여 앞서 종전 기록을 넘어섰고, 현재 추세대로라면 올해 연간 방한관광객 2000만명 돌파도 가능할 것으로 전망된다. 방한관광객 증가 배경으로는 케이(K)-컬처의 세계적 확산과 관광업계의 혁신, 국민의 환대 등이 꼽힌다. 항공편 확충과 비자 발급 완화, 교통 편의 개선 등 범정부 차원의 지원도 한몫했다는 게 문체부의 설명이다.

정부는 방한객 3000만명 시대를 국정 목표로 삼고, 장기적으로 4000만명 유치 기반을 마련할 계획이다. 최 장관은 "우리나라의 (시장) 규모는 3000만명을 넘어 4000만~5000만명을 수용할 수 있는 정도는 된다"며 방한관광객 유치 확대 의지를 밝혔다.

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◇최휘영 문체부 장관은 28일 관광 분야 기자 간담회를 열고 올해 관광 부야 성과와 향후 정책 방향을 밝혔다. 사진제공=문체부

정부가 핵심 과제로 내세운 것은 지역관광 활성화다. 현재 방한객의 80% 이상이 수도권에 집중돼 있어 관광객 증가가 전국의 지역경제 활성화로 이어지는 데 한계가 있다는 점에 주목했다. 특히 다양한 지역 관광 인프라와 콘텐츠 마련 등이 방한관광객의 N차 방문에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단한 것으로 보인다.

◇최휘영 문체부 장관은 28일 관광 분야 기자 간담회를 열고 올해 관광 부야 성과와 향후 정책 방향을 밝혔다. 사진제공=문체부

지역관광 활성화의 우선 추진 사업으로는 김해·대구·청주·무안·양양공항 등 5대 지방공항 육성이 있다. 지방공항과 지역 관광지를 연결하는 관광 경로를 개발하고, 해외 홍보부터 입국·이동 편의, 관광 콘텐츠 확충까지 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 문체부는 타 부처 사업과 연계해 2027년 정부안 기준 약 4100억원 규모의 재정 지원과 규제 특례, 인공지능(AI) 실증 등을 추진한다는 방침이다. 지역관광 활성화의 가장 큰 걸림돌로 작용하는 숙박 기반 문제를 해소하기 위해 숙박 정보 통합 플랫폼 구축에 16억원, 숙박업 품질 평가와 컨설팅에 40억원을 투입한다. 미래대응기금을 활용해 지역 대형 호텔 건립을 위한 융자도 1523억원 규모로 지원할 계획이다.

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문체부는 관광 인프라 개선과 함께 관광 콘텐츠 경쟁력 강화도 추진한다. 지역 고유의 생활문화와 한류 콘텐츠를 활용한 관광 상품 개발에 나선다. 전통시장 관광 활성화에 72억원, 음식거리와 문화관광을 연계한 '케이-푸드로드'에 25억원, 케이팝 공연과 케이드라마 촬영지를 활용한 관광 사업에 58억원을 각각 투입할 예정이다. 지역관광명소 재생, 코리아둘레길을 활용한 체류형 프로그램, 문화관광축제 육성 등을 통해 체류형 콘텐츠를 강화하고 지역 소비를 활성화하는 방안도 추진할 계획이다. 최 장관은 "관광정책의 대표 지표인 방한객 수뿐 아니라 질적 부문의 관리도 병행하고 관광객 과잉(오버투어리즘) 우려에도 적극 대응하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com