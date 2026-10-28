"3층에서 침 뱉다 고압 전선 감전" 60대 남성 사망 '비극'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 3층 베란다 밖으로 씹는 담배를 뱉던 60대 남성이 인근 고압 전선에 감전돼 숨지는 사고가 발생했다.

현지 주민들은 남성이 뱉은 침이 전선에 닿았을 가능성을 제기했다.

타임스오브인디아 등 현지 매체들에 따르면 지난 23일(현지시각) 오후 인도 마디아프라데시주 비디샤 지역에 사는 65세 남성 A는 건물 3층 베란다에서 씹던 담배를 아래로 뱉으려다 인근에 설치된 1만 1000V 고압 전선에 감전 사고를 당했다.

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현지 주민들은 남성이 뱉은 침이 끊어지지 않은 채 고압 전선에 닿으면서 감전됐을 가능성을 제기했다. 남성은 심각한 화상을 입었으며, 현지 보도에 따르면 현장에서 숨진 것으로 전해졌다. 다만 침이 직접 전류를 전달했는지, 전선과 사람 사이에서 전기 아크가 발생했는지는 공식적으로 확인되지 않았다.

전기 전문가들은 침에 수분과 용해된 염분이 포함돼 있어 전기가 흐를 수 있다고 설명했다.

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침이 가느다란 액체 줄기 형태로 이어져 사람과 전기가 흐르는 도체를 연결한다면 전류가 통할 가능성이 있다는 것이다. 또한 고압 전선은 조건에 따라 전류가 공기를 통과해 주변으로 튀는 전기 아크를 일으킬 수 있어, 전선과 사람 사이의 거리가 가까우면 직접 접촉하지 않더라도 위험할 수 있다고 전문가들은 설명했다.

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사고 이후 주민들은 주택 주변의 고압 전선 관리가 제대로 이뤄지지 않았다며 지적했다. 현지 보도에 따르면 주민과 집주인은 고압 전선이 주택과 지나치게 가까이 설치돼 있다며 이전을 요구하는 민원을 여러 차례 제기했지만, 관련 당국이 적절한 조치를 하지 않았다고 주장했다.

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경찰은 감전 사고와 관련해 사건을 접수하고 정확한 경위를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com